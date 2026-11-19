Vor zehn Tagen überraschte Oscar Piastri mit der Bestätigung, dass er sich von seinem Manager Mark Webber getrennt hat. Der langjährige GP-Star hat seit 2019 an der Seite des jungen Australiers dessen Karriere vorangetrieben. Eine Begründung gab der McLaren-Pilot nicht, und auch Webber erklärte nur, dass man sich gemeinsam darauf geeignet habe, die Management-Vereinbarung zu beenden.

Werbung

Werbung

In Vegas wurde der Rennfahrer aus Melbourne natürlich darauf angesprochen und er erklärte: «Wir waren gerade an einem Punkt unserer Zusammenarbeit angelangt, an dem es für uns besser war, getrennte Wege zu gehen.» Webber hatte bereits während der laufenden Saison sein Engagement an der Strecke reduziert.

Dennoch betonte Piastri: «Mark und Ann haben so viel zu meiner Karriere beigetragen. Sie haben mir geholfen, dahin zu kommen, wo ich jetzt bin. Und sie haben alles hinter den Kulissen organisiert, diese Dinge sind nicht wirklich ersichtlich. Aber es fühlte sich an, als wäre der Zeitpunkt für etwas Neues gekommen.»

Oscar Piastri: Wirbel beim Formel-1-Aufstieg

Mit Webber hatte Piastri lange einen Manager an seiner Seite, der die Formel 1 aus nächster Nähe kennt. Schliesslich hatte der frühere Red Bull Racing-Pilot 215 GP-Einsätze bestritten und neun davon als Sieger beendet. 42 Mal stand er auf dem GP-Podest, bevor er sich nach der Saison 2013 aus der Königsklasse verabschiedete.

Werbung

Werbung

Der ehemalige GP-Fahrer gab daraufhin drei Jahre lang in der Langstrecken-WM Gas und kürte sich dort 2015 zum Weltmeister. Ab 2019 setzte er sich für die Interessen von Piastri ein, und nahm eine wichtige Rolle bei dessen Formel-1-Aufstieg ein, der für Wirbel sorgte.

Thema der Woche Verrückter MotoGP-Held? Jorge Martin als Psychologie-Weltmeister 2026 Viele schüttelten den Kopf, sei es aus Fassungslosigkeit, Bewunderung oder Ablehnung, als ein schwer angeschlagener Jorge Martin in Sepang und Losail ans Gas ging. Martins Botschaft ist angekommen. Weiterlesen TV-Programm Live Las Vegas: Rennen Re-Live FIA Formula One World Championship 22.11.2026 - 07:30

Denn der junge Australier gehörte zum Alpine-Nachwuchskader, wusste aber nicht, ob er für 2023 ein Cockpit beim französischen Team bekommen würde. Deshalb verhandelten er und Webber mit McLaren – was bei Alpine jedoch keiner wusste. So kam es, dass Piastri als Nachfolger für den überraschend zu Aston Martin abwandernden Fernando Alonso verkündet wurde, was der Rennfahrer selbst gleich öffentlich dementierte. Schliesslich musste die FIA-Schiedsstelle für Vertragsangelegenheiten entscheiden, wie es mit Piastris Karriere weitergeht, und diese sah das Abkommen mit McLaren als rechtens an.