Kimi Antonelli (Mercedes/2.): «Verhältnisse hier sind wirklich merkwürdig»

Kimi Antonelli verpasst seine vierte Formel-1-Pole um lausige 68 Tausendstelsekunden – zweiter Startplatz zum Traditions-GP von Kanada hinter seinem Mercedes-Stallgefährten George Russell.

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Natürlich hat der 19-Jährige aus Bologna Chancen auf den Sieg in Kanada: 30 von bisher 44 WM-Läufen auf dem Circuit Gilles Villeneuve wurden von Fahrern aus Reihe 1 gewonnen, 22 von der Pole, 8 von P2.

Antonelli erzählt: «Es war nicht leicht, voll reinzuhauen, denn ich war mir nie sicher, ob ich die Reifen im perfekten Arbeitsfenster habe. Gratulation an George, das war stark.»

«Meine Ausgangslage ist gut, aber morgen kann das alles sehr merkwürdig werden. Wir wissen, dass es regnen wird, wir wissen aber nicht, wie sehr es regnen wird. Ich versuche einfach, für alles bereit zu sein.»

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«Ich fand das eine sehr knifflige Quali. Im ersten Teil des Abschlusstrainings lief es gut, aber dann schien sich unser Speed in Luft aufzulösen.»

Thema der Woche Wer hat derzeit den schwierigsten Job im Formel-1-Fahrerlager? Für die F1-Fans waren die Duelle der Mercedes-Piloten Kimi Antonelli und George Russell in Montreal beste Unterhaltung. Für einen Protagonisten im Fahrerlager sind sie hingegen ein Grund zur Sorge. Vanessa Georgoulas Weiterlesen

«Meine erste schnelle Runde in Q3 war wirklich schlecht. Ich versuchte dann, sauberer zu fahren, aber es war wirklich schwierig, die Reifen zum Arbeiten zu bringen. Das war der Grund, wieso wir uns so schwer getan haben.»

«Ich habe mich zu dem beim letzten Versuch in Kurve 6 verschaltet. Das hat mich ein wenig aus dem Konzept gebracht. Der Rest der Runde war okay.»

«Unser Updates arbeiten gut, aber die Fahrzeugbalance hat sich verändert. Doch weil sich die Reifen kaum zum Arbeiten bringen lassen, haben wir den vollen Vorteil der neuen Teile noch nicht gesehen. Ich glaube, das wird bei den kommenden Läufen von Monaco und Barcelona anders sein. Die Verhältnisse hier sind wirklich merkwürdig.»

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