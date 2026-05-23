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Kimi Antonelli (Mercedes/2.): «Verhältnisse hier sind wirklich merkwürdig»

Startplatz 2 für WM-Leader Kimi Antonelli im Qualifying zum Kanada-GP, dem Italiener fehlen 0,068 Sekunden auf Russell. Kimi ärgert sich: «Schade, ich hätte gerne die vierte Pole in Folge geholt.»

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Kimi Antonelli
Kimi Antonelli
Foto: XPB
Kimi Antonelli
© XPB

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Kimi Antonelli verpasst seine vierte Formel-1-Pole um lausige 68 Tausendstelsekunden – zweiter Startplatz zum Traditions-GP von Kanada hinter seinem Mercedes-Stallgefährten George Russell.

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Natürlich hat der 19-Jährige aus Bologna Chancen auf den Sieg in Kanada: 30 von bisher 44 WM-Läufen auf dem Circuit Gilles Villeneuve wurden von Fahrern aus Reihe 1 gewonnen, 22 von der Pole, 8 von P2.

Antonelli erzählt: «Es war nicht leicht, voll reinzuhauen, denn ich war mir nie sicher, ob ich die Reifen im perfekten Arbeitsfenster habe. Gratulation an George, das war stark.»

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«Meine Ausgangslage ist gut, aber morgen kann das alles sehr merkwürdig werden. Wir wissen, dass es regnen wird, wir wissen aber nicht, wie sehr es regnen wird. Ich versuche einfach, für alles bereit zu sein.»

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«Ich fand das eine sehr knifflige Quali. Im ersten Teil des Abschlusstrainings lief es gut, aber dann schien sich unser Speed in Luft aufzulösen.»

«Meine erste schnelle Runde in Q3 war wirklich schlecht. Ich versuchte dann, sauberer zu fahren, aber es war wirklich schwierig, die Reifen zum Arbeiten zu bringen. Das war der Grund, wieso wir uns so schwer getan haben.»

«Ich habe mich zu dem beim letzten Versuch in Kurve 6 verschaltet. Das hat mich ein wenig aus dem Konzept gebracht. Der Rest der Runde war okay.»

«Unser Updates arbeiten gut, aber die Fahrzeugbalance hat sich verändert. Doch weil sich die Reifen kaum zum Arbeiten bringen lassen, haben wir den vollen Vorteil der neuen Teile noch nicht gesehen. Ich glaube, das wird bei den kommenden Läufen von Monaco und Barcelona anders sein. Die Verhältnisse hier sind wirklich merkwürdig.»

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01

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

68

1:28:15,758

1:14,210

31

02

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

68

+10,768

1:14,573

21

03

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

68

+11,276

1:14,398

17

04

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

68

+44,151

1:15,297

16

05

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

67

+1 Runde

1:14,578

10

06

Franco Colapinto

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

43

67

+1 Runde

1:15,462

8

07

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

67

+1 Runde

1:15,604

6

08

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

67

+1 Runde

1:15,390

4

09

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

55

67

+1 Runde

1:15,852

2

10

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Oliver Bearman

TGR Haas F1 Team

Oliver Bearman

Oliver Bearman

TGR Haas F1 Team

87

67

+1 Runde

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