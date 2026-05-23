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Max Verstappen in Kanada nur auf P6: «Ich weiss nicht, was hier vorgeht»

Der vierfache Formel-1-Champion Max Verstappen muss sich im Abschlusstraining zum Kanada-GP mit Startplatz 6 begnügen. Der Niederländer ist am Verzweifeln: «Ich weiss nicht, was hier vorgeht.»

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Max Verstappen
Max Verstappen
Foto: XPB
Max Verstappen
© XPB

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Der dreifache Kanada-GP-Sieger Max Verstappen versteht die Welt nicht mehr: Sein Red Bull Racing-Rennwagen hat auf den Geraden zu wenig Speed, damit ist gegen die Autos von Mercedes und McLaren kein Staat zu machen, und in der Montreal-Quali musste sich Max auch seinem alten Rivalen Lewis Hamilton beugen, damit nur sechster Startplatz für den Niederländer.

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Das Handling des Autos auf den Bodenwellen ist noch immer nicht gut, die Reifen sind kaum nachhaltig auf Temperatur zu bringen, dazu büsste der Wagen von Max am Ende der langen Montreal-Geraden Speed ein, weil das Energie-Management nicht stimmt.

«Ganz ehrlich, ich weiss nicht, was hier vorgeht. Das war alles sehr merkwürdig. Ich hatte den Eindruck, dass ich mit jeder Runde auf den Geraden langsamer werde.»

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«Das Team hat vorgeschlagen, in Sachen Abstimmung etwas Neues zu versuchen, also habe ich gesagt – gut, lasst uns das versuchen. Aber ich glaube, das war die falsche Entscheidung.»

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«Wir drehen uns hier im Kreis», findet der 71-fache GP-Sieger. «Wenn wir das Verhalten des Autos auf den Bodenwellen und den Randsteinen verbessern, dann verlieren wir Abtrieb. Also fällt dir das auf den Kopf.»

«Dazu kommen die Probleme mit dem mangelnden Speed auf den Geraden. Das ist alles sehr verwirrend. Wie aus dem Nichts war die letzte Runde dann anständig.»

«Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Regen-GP hier Spass machen wird. Wenn ich sehe, wie knifflig es ist, die Reifen auf trockener Bahn auf Temperatur zu bringen, dann wird das im Regen eine noch grössere Herausforderung.»

«Ich bin den Wagen im Winter in Spanien gefahren auf nasser Bahn, und schon damals war das ganz, ganz schwierig, selbst mit Regenreifen.»

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Charles Leclerc

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Scuderia Ferrari HP

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