Vor zwei Wochen in Brasilien wurde Mercedes offiziell Konstrukteurs-Weltmeister. Auch die Fahrer-WM ist bereits zugunsten von Mercedes-Pilot Kimi Antonelli entschieden. Mercedes-Teamchef Toto Wolff: «Es war eine unglaubliche Leistung, beide Weltmeisterschaften zu gewinnen, und wir haben uns die Zeit genommen, diesen Erfolg gebührend zu feiern. Es gibt jedoch noch viel, was wir in dieser Saison erreichen wollen, weshalb wir nun wieder an die Arbeit gehen.»

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Die Vize-WM ist nämlich noch offen und wird über die letzten drei Rennen ein packender Fünfkampf zwischen Max Verstappen (Red Bull Racing), George Russell, den Ferrari-Piloten Lewis Hamilton und Charles Leclerc sowie Lando Norris (McLaren).

Wolff vor F1-Saisonfinale: Volle Unterstützung für Russell

Wolff: «Unsere Ziele sind klar: Wir wollen George dabei unterstützen, in der Fahrerwertung so weit oben wie möglich zu landen, den Schwung ins neue Jahr mitnehmen und weiterhin mehr Performance aus dem Auto herausholen. In dieser Hinsicht gibt es noch viel zu tun, und die letzten drei Rennen bieten uns drei weitere Gelegenheiten, dazuzulernen und uns zu verbessern.»

Vor den Nahost-Rennen steht der GP in Las Vegas bevor. Wolff: «Der Grand Prix hat sich bemerkenswert schnell als eines der größten Events der Formel 1 etabliert und ist ein großartiges Beispiel für das Wachstum des Sports in den USA. Mit dem Strip als Kulisse gibt es nichts Vergleichbares im Rennkalender. Wir wissen, wie es sich anfühlt, dort zu gewinnen, und das möchten wir auf jeden Fall gerne noch einmal erleben.» 2024 gewann George Russell das Rennen.

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Mercedes-Motoren-Upgrade nur für Antonelli

Für den finalen Triple-Header hat Mercedes etwas Neues im Gepäck: Das langersehnte Motoren-Upgrade im Rahmen der ADUO-Regel (Additional Development and Upgrade Opportunities). Allerdings fährt in Vegas nur ein Fahrer mit der neuen Spezifikation.

Thema der Woche Verrückter MotoGP-Held? Jorge Martin als Psychologie-Weltmeister 2026 Viele schüttelten den Kopf, sei es aus Fassungslosigkeit, Bewunderung oder Ablehnung, als ein schwer angeschlagener Jorge Martin in Sepang und Losail ans Gas ging. Martins Botschaft ist angekommen. Weiterlesen TV-Programm Live Las Vegas: Rennen Re-Live FIA Formula One World Championship 22.11.2026 - 07:30

Wolff: «Ab diesem Wochenende steht uns die ADUO-Spezifikation des Turbos zur Verfügung. Dabei geht es in erster Linie darum, die Entwicklung unter Rennwochenend-Bedingungen zu erproben. Der erwartete Performancevorteil fällt dabei relativ gering aus. Wir werden sie bei Kimi einsetzen, während es bei George unsere Priorität ist, seine Startposition zu sichern. Der Leistungsvorteil ist wahrscheinlich zu gering, um eine Startplatzstrafe zu rechtfertigen.»