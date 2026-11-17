Große Freude herrschte in der Road-Racing-Community als im November 2025 die Motor Cycle Union of Ireland (MCUI) nach langwierigen Gesprächen mit Regierungsstellen, Abgeordneten und den zuständigen Behörden ihre Pläne für eine Rückkehr des bei Fahrern, Teams und Fans gleichermaßen beliebte Ulster Grand Prix im August 2027 der Öffentlichkeit präsentierte.

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Wie die nationale Motorsportbehörde jetzt allerdings in einer Stellungnahme bestätigte, wird es im kommenden Jahr doch nicht zur Austragung des neben dem North West 200 und der Tourist Trophy wichtigsten internationalen Straßenrennens kommen, weil der erforderliche finanzielle Background zur Austragung nicht gewährleitet werden kann:

«Die Motor Cycle Union of Ireland (Ulster Centre) Ltd. hatte im vergangenen November ihre Pläne für die Rückkehr des Ulster Grand Prix im Jahr 2027 veröffentlicht. Seitdem fanden zahlreiche Gespräche zur Planung und Finanzierung der Veranstaltung statt. Daran beteiligt waren Regierungsstellen, der Gemeinderat sowie BBC Sport Northern Ireland.»

Maßnahmen erschienen realisierbar

«Die Gespräche mit der Straßenbauabteilung des Department for Infrastructure (DFI) und dem Telekommunikationsunternehmen Openreach über notwendige Fahrbahnsanierungen und die Versetzung von Telefonmasten entlang der Rennstrecke verliefen positiv. Die geplanten Maßnahmen galten als realisierbar.»

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«Wir standen außerdem mit sämtlichen lokalen Abgeordneten, Parlamentsmitgliedern und Gemeinderäten aller politischen Parteien aus Lagan Valley und South Antrim in Kontakt. Sie alle sicherten dem Ulster Grand Prix ihre volle Unterstützung zu. Besonders wichtig ist uns die Unterstützung der Anwohner rund um die Dundrod-Rennstrecke, die sich ebenfalls für eine Rückkehr der Veranstaltung ausgesprochen haben.»

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«Für die ursprünglich am 14. August 2027 geplante Veranstaltung lagen bereits Sponsoringangebote vor. Dies war schon in einer frühen Phase sehr ermutigend. Ebenso erfreulich war die Unterstützung und Hilfe des UGP Supporters Club, dessen Vertreter gemeinsam mit dem Organisationsteam an den Besprechungen teilnahmen.»

«Wir schätzen außerdem die Unterstützung der 2&4 Wheel Group, von Sport Northern Ireland und des Department for Communities, das finanzielle Mittel für notwendige Sicherheitsmaßnahmen entlang der Strecke in Aussicht gestellt hatte.»

Erforderliche Finanzierung konnte nicht sichergestellt werden

«Leider sind wir nun an einem Punkt angelangt, an dem wir die geplante Rückkehr der Veranstaltung im kommenden Jahr nicht mehr weiterverfolgen können. Die Zeit ist allerdings abgelaufen, um die zusätzlich erforderliche Unterstützung und Finanzierung sicherzustellen.»

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«Diese Mittel wären notwendig gewesen, um die Planung, Verwaltung, Vermarktung, Öffentlichkeitsarbeit und das digitale Marketing einer Veranstaltung dieser Größenordnung fortzuführen. All diese Bereiche sind für eine erfolgreiche Rückkehr des traditionsreichen Ulster Grand Prix von entscheidender Bedeutung.»

«Diese Entscheidung haben wir uns keineswegs leicht gemacht. Wir hatten unsere ursprüngliche Frist sogar um acht Wochen verlängert, in der Hoffnung, doch noch eine kurzfristige Finanzierungszusage oder verbindliche Unterstützung zu erhalten. Das bedeutet, dass es auf der berühmten, 7,4 Meilen langen Dundrod-Rennstrecke, auf der einst der Ulster Grand Prix ausgetragen wurde, ein weiteres Jahr still bleiben wird.»

«Von Anfang an haben wir deutlich gemacht, dass diese Veranstaltung nur unter langfristig tragfähigen Bedingungen und mit der Unterstützung aller beteiligten externen Stellen zurückkehren kann. Das Organisationsteam wird nun prüfen, ob eine Austragung des Rennens im Jahr 2028 möglich ist.»

«Die MCUI (Ulster Centre) bedankt sich herzlich bei allen zuvor genannten Personen und Organisationen für ihre bisherige Hilfe und Unterstützung. Unser Dank gilt ebenso den zahlreichen Fans aus aller Welt, die sich nach einer Rückkehr erkundigt haben, sowie den Mitgliedern der angeschlossenen MCUI-(UC)-Clubs.»

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