Nach der Asien- und Australientour und dem Rennwochenende in Katar ist die Motorrad-Weltmeisterschaft zurück in Europa. Das vorletzte Saisonevent 2026 führt die MotoGP-Asse an die portugiesische Algarve. Die Achterbahn-Strecke in Portimao befindet sich erst seit 2020 im WM-Kalender – bei der Premiere siegte Lokalmatador Miguel Oliveira. Der erste Portugal-GP fand hingegen bereits 2012 in Estoril statt. In der Saison 2021 war das Autodromo Internacional do Algarve gleich zwei Mal MotoGP-Schauplatz, einmal im April und einmal im November.

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Die 4,592 km lange Rennstrecke hat 15 Kurven, davon neun Rechts- und sechs Linkskurven. Auf der 969 Meter langen Zielgeraden werden auch in diesem Jahr wieder spektakuläre Windschattenduelle erwartet. Eine maximale Steigung von 6,2 Prozent sowie ein maximales Gefälle von 12 Prozent verleihen dem «Rollercoaster» seinen Namen.

Die erfolgreichsten Fahrer in Portimao: Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia konnte 2021 (Rennen 2) und 2023 den Grand Prix gewinnen. Fabio Quartararo (Yamaha) siegte 2021 (Rennen 1) und 2022. 2024 hieß der GP-Sieger Jorge Martin (damals noch auf Ducati), letztes Jahr konnte Marco Bezzecchi (Aprilia) das Sonntagsrennen gewinnen.

Marc Marquez reist mit 60 Punkten Vorsprung auf Jorge Martin (Aprilia) an die Algarve. Marco Bezzecchi, der rechnerisch auch noch im Titelrennen ist, hat 74 Zähler Rückstand. MM93 hat in Portimao alle Trümpfe in der Hand, um sich vorzeitig seinen zehnten WM-Titel zu sichern. Sein Ducati-Lenovo-Teamkollege Pecco Bagnaia wird am kommenden Wochenende nicht dabei sein – der Italiener erholt sich von seiner Operation am rechten Fuß. Für ihn wird Superbike-Vizeweltmeister Iker Lecuona an die Stummel der roten Desmosedici greifen.

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Fans in Österreich, Deutschland und der Schweiz müssen eine Stunde Zeitverschiebung zu Portugal beachten. So wird der MotoGP-Sprint am Samstag um 16 Uhr (MEZ) gestartet. Der Start zum MotoGP-Rennen am Sonntag erfolgt dennoch um 14 Uhr mitteleuropäischer Zeit.

Zeitplan für den Repsol Grand Prix of Portugal 2026 (MEZ):

Freitag, 20. November:

10.00 – 10.35 Uhr (35 min): Moto3, FP1 10.50 – 11.30 Uhr (40 min): Moto2, FP1 11.45 – 12.30 Uhr (45 min): MotoGP, FP1 14.15 – 14.50 Uhr (35 min): Moto3, Practice 15.05 – 15.45 Uhr (40 min): Moto2, Practice 16.00 – 17.00 Uhr (60 min): MotoGP, Practice

Samstag, 21. November:

09.40 – 10.10 Uhr (30 min): Moto3, FP2 10.25 – 10.55 Uhr (30 min): Moto2, FP2 11.10 – 11.40 Uhr (30 min): MotoGP, FP2 11.50 – 12.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1 12.15 – 12.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2 13.45 – 14.00 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1 14.10 – 14.25 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2 14.40 – 14.55 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1 15.05 – 15.20 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2 16.00 Uhr: MotoGP-Sprint (12 Runden)

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Sonntag, 22. November: