Payerne klingt für Motocross-Fans wie Musik in den Ohren, denn auf dieser Strecke wurde Geschichte geschrieben. Der letzte Grand Prix fand dort 1998 statt, als der Neuseeländer Darryll King gewann. Nach 28 Jahren kehrt die WM nun auf den Traditionskurs Combremont-le-Petit zurück.

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Traditionskurs mit langer Geschichte

Bereits 32 Grand Prix wurden in Payerne ausgetragen. Torsten Hallman und Heikki Mikkola halten mit jeweils drei Siegen den Rekord. Joël Robert, Roger de Coster, André Malherbe, Georges Jobé, Kurt Nicoll und Joël Smets gehören zu den weiteren Legenden, die auf dem Schweizer Kurs triumphierten. Der erste 500-ccm-WM-Lauf fand dort 1961 statt und wurde von Sten Lundin gewonnen.

WM-Kalender damit komplett

Mit der Bestätigung von Payerne ist der Kalender der FIM-Motocross-Weltmeisterschaft 2027 vollständig. Nach zwei Saisons, deren Finale jeweils in Australien ausgetragen wurde, fällt die Titelentscheidung 2027 wieder auf europäischem Boden. Die Weltmeistertitel in MXGP und MX2 werden in der Schweiz vergeben. Die Region ist für Fans aus Frankreich, Deutschland, Italien und weiteren Ländern zudem gut erreichbar.

Saisonfinale in der Schweiz

Das Rennen in Payerne beendet eine Saison mit 20 WM-Läufen, die am 28. Februar in Andalusien beginnt. Nur eine Woche später reisen die Fahrer zum Monster Energy FIM Motocross of Nations am 10. Oktober nach Assen. Damit werden die ersten beiden Oktoberwochen zu einem Höhepunkt des Motocross-Jahres.

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WM Kalender 2027

04.04.2027 – Italien, Riola Sardo (Sardinien) 18.04.2027 – Spanien, Mérida 25.04.2027 – Italien, Pietramurata (Trentino) 02.05.2027 – China, Shanghai 23.05.2027 – Portugal, Águeda 30.05.2027 – Frankreich, St. Jean d’Angély 13.06.2027 – Lettland, Kegums 20.06.2027 – Deutschland, Teutschenthal, WMX 27.06.2027 – Großbritannien, Foxhills 25.07.2027 – Tschechien, Loket 01.08.2027 – Belgien, Lommel 15.08.2027 – Schweden, Uddevalla 22.08.2027 – Niederlande, Arnhem, WMX 05.09.2027 – Türkei, Afyonkarahisar, WMX 12.09.2027 – China, Ziyang 19.09.2027 – Australien, Darwin, WMX 03.10.2027 – Schweiz, Payerne