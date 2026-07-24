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Patrese knallhart: «Russell immer mit Ausreden, das ist doch kein Champion»

Knallharte Einschätzung von GP-Sieger Riccardo Patrese über den englischen Mercedes-Fahrer: «George Russell hat immer Ausreden, wenn es nicht läuft, das ist keine Einstellung eines Champions.»

Formel 1

George Russell
George Russell
Foto: XPB
George Russell
© XPB

Im Artikel erwähnt

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Der 19-jährige Kimi Antonelli hat bei Mercedes dem erfahrenen George Russell den Rang abgelaufen. Für den langjährigen Formel-1-Fahrer Riccardo Patrese kommt das nicht überraschend.

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Der 256-fache GP-Teilnehmer (sechs Siege, WM-Zweiter 1992 hinter Nigel Mansell) kommt beim Portal New Betting Sites zu einem knallharten Urteil: «George Russell hat immer Ausreden, wenn es nicht läuft, das ist keine Einstellung eines Champions.»

Riccardo Patrese
Riccardo Patrese
Foto: XPB
Riccardo Patrese
© XPB

Im Artikel erwähnt

Das beste Beispiel für den 72-jährigen Patrese ist der Rennverlauf zuletzt in Belgien: «Ein verheerender Einsatz für Russell, weil er an der falschen Stelle war. Lewis bekam eine Strafe für die Kollision, aber wie Lewis sagte – das war ein Rennunfall. George hat sein Auto in Les Combes einfach falsch positioniert.»

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«Hamilton konnte sich in jener Situation ja schlecht in Luft auflösen. Der Kontakt wurde provoziert, weil Russell an der falschen Stelle lag, und besonders in der ersten Runde und als Titelanwärter ist, muss man da halt ein wenig vorsichtiger sein. George Russell hat sich ohne Not in eine gefährliche Position gebracht, und er hat dafür einen hohen Preis bezahlt.»

«Russell ist derzeit in einer Stimmung, in der er offenbar denkt, dass die Karten gegen ihn gemischt sind. Aber das macht seine Leistungen natürlich nur noch schlechter. Wenn man in diese Stimmung verfällt, in der man denkt, dass alles gegen einen ist, ist man automatisch nicht in Bestform.»

«Wenn Russell seine Stimmung aufhellen würde, könnte er wahrscheinlich schneller fahren. Aber er denkt wirklich immer, dass etwas gegen ihn ist. Und er versucht immer, Ausreden zu finden, und das ist einfach nicht die Stimmung, die man haben sollte, wenn man um den WM-Titel kämpfen will.»

«Russell hat durchaus das Auto, um ein Wörtchen mitzureden bei der Titelvergabe. Ich schätze, seine Stimmung liegt wahrscheinlich an Kimi, der genau das Gegenteil zu fühlen scheint, überglücklich wirkt und mit jedem Erfolg selbstsicherer wird. Wir haben hier zwei sehr unterschiedliche Positionen, und das macht den Abstand zwischen den beiden Fahrern noch markanter.»

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Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

44

1:24:42,479

1:49,098

25

02

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

44

+1,952

1:49,333

18

03

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

44

+11,586

1:49,618

15

04

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

44

+17,245

1:49,454

12

05

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

44

+18,988

1:49,562

10

06

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

44

+23,307

1:49,298

8

07

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

44

+24,014

1:48,890

6

08

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

5

44

+49,140

1:50,334

4

09

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

44

+50,406

1:50,536

2

10

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

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BWT Alpine Formula One Team

43

44

+1:16,037

1:51,162

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