Hard-Enduro Hixpania: Román mit Heimsieg – Lettenbichler ist Weltmeister

Das Finale der Hard‑Enduro‑WM 2026 lieferte im nordspanischen Aguilar de Campoo noch einmal ganz großes Kino: Mario Román (Husqvarna) gewann das Main Event «The Lost Road» vor heimischem Publikum – acht Jahre, nachdem er in Hixpania erstmals triumphiert hatte. Hinter dem Lokalhelden fuhr Manuel Lettenbichler vom Red Bull KTM Factory Racing Teams auf Platz 2. Manuel hatte seinen fünften WM‑Titel in Folge und sechsten insgesamt bereits am Freitag nach dem Prolog vorzeitig gesichert . Dritter wurde Billy Bolt (Husqvarna), Vierter Mitch Brightmore (GASGAS).

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Román lieferte eine Aufholjagd nach Maß. Aus der siebten Reihe gestartet, arbeitete er sich nach vorn und übernahm das Kommando. In der Schlussphase entwickelte sich ein Schlagabtausch mit Lettenbichler, bei dem die Führung mehrfach wechselte, ehe der Spanier in den letzten drei Runden davonzog. Am Ende reichte sein Vorsprung sogar für einen Sicherheits‑Tankstopp, ohne den Sieg zu gefährden.

Mario Román: «Vor meiner Familie, meinen Freunden und dem ganzen Publikum zu gewinnen, ist unglaublich. Ich konnte es kaum fassen – es ist schwer, an sich zu glauben, wenn alle voll am Limit fahren und man selbst das Tempo nicht hat. Aber dieses Mal wusste ich, dass ich das Tempo habe. Also habe ich alles rausgeholt, habe aus der siebten Reihe voll angegriffen und alle überholt. Dann war da Manuel und hat richtig Druck gemacht – er macht nicht oft Fehler. Ein paar Mal hat die Führung zwischen ihm und mir gewechselt. Aber die letzten drei Runden liefen richtig gut. Es ist großartig.»

Lettenbichler nicht mit dem Messer zwischen den Zähnen

Lettenbichler, der sich hartnäckig an die Fersen des Spaniers heftete, konnte Románs Tempo an diesem Tag nicht mitgehen. Entscheidend waren einmal mehr die felsigen Schlüsselsektionen, in denen Sekunden insbesondere durch die zu überrundenden Fahrer zu Minuten werden konnten. Da Manuel bereits als Weltmeister feststand, wird er nicht mit den Messern zwischen den Zähnen gefahren sein, sondern darauf bedacht, ohne größere Fehler und verletzungsfrei ins Ziel zu kommen.

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Wir hatten zwei, drei Sektionen, die durch die Felsstufen ziemlich heftig waren. manuel lettenbichler

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«Es war auf jeden Fall ein ziemlich gutes Rennen, und die Fans waren richtig gut – sie haben alle angefeuert», resümierte Weltmeister Lettenbichler. «Mario ist hier der Publikumsliebling, der Lokalheld. Ich habe versucht, ihn einzuholen und ihm das Leben schwer zu machen, aber er war richtig stark. Ich musste voll pushen. Wir hatten zwei, drei Sektionen, die durch die Felsstufen ziemlich heftig waren. Da hattest du entweder Glück und konntest einen Vorsprung herausfahren, oder du hast dort richtig viel Zeit verloren. Also ja, ich bin ziemlich zufrieden. Es war ein harter Kampf. Es war definitiv ein richtig gutes, hartes Rennen. Und solche Rennen sind gut für unseren Sport.»

Für den bayerischen Ausnahmekönner aus Kiefersfelden wurde das Finale damit zur Gala: Mit 223 Punkten beendet er die Saison klar vor Mitch Brightmore (183) und Teodor Kabakchiev (149). Dass der Titel schon vor dem Hauptrennen feststand, nahm dem Main-Event nichts von seiner Wucht – im Gegenteil, es wurde zur Bühne für Mario Románs Heimsieg.

Das deutsche Nachwuchstalent Lenny Geretzky aus Thüringen, der im SorryBro Junioren-Team von Román unterwegs ist, beendete die Junioren WM auf dem siebten Platz.

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Ergebnisse Hard-Enduro-WM Hixpania, Main-Event:

1. Mario Román (E), Husqvarna, 2:11:18,43 h 2. Manuel Lettenbichler (D), KTM, +1:00,8 min 3. Billy Bolt (GB), Husqvarna, +5:26,8 4. Mitch Brightmore (GB), GASGAS, +9:15,3 5. James Moore (ZA), Beta, +10:41,2 6. Ashton Brightmore (GB), GASGAS, +12:44,4 7. Teodor Kabakchiev (BG), Sherco, +21:51,7 8. Wade Young (ZA), KTM, +26:51,1 9. Francesc Moret Clota (E), Husqvarna, +40:01,7 10. Lorenzo Gandola (I), Sherco, +1 Runde

Endstand Hard-Enduro-WM: