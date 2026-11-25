Der zweite Teil der Marathon-Etappe bei der Abu Dhabi Desert Challenge (ADDC) führte die Teilnehmer über 422 km – davon 300 als gezeitete Wertung – von Al Sila zurück nach Madinat Zayed. Das Terrain bestand zu 30 Prozent aus Dünen, zu 26 Prozent aus Sand, zu 21 Prozent aus Erde, zu 14 Prozent aus ausgetrockneten Seebetten, zu 5 Prozent aus Steinen und zu 4 Prozent aus Asphalt. Die insgesamt relativ schnelle Etappe zeichnete sich durch einen anspruchsvollen Eröffnungsabschnitt und häufige Richtungswechsel aus.

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Als Gewinner der vorherigen Etappe stand Daniel Sanders (Red Bull KTM) vor der Aufgabe, die dritte Etappe zu eröffnen. Wegen Nebels verzögerte sich der Start um 30 Minuten. Für das Eröffnen der Route konnten maximal 2:03 min an Zeitgutschrift gesammelt werden. Der Australier war am Dienstag gestürzt und ging den dritten Renntag konservativ an und war bereits am ersten Wegpunkt um 2:30 min hinter seinem Teamkollegen Luciano Benavides, der die schnellste Zeit fuhr.

Der Argentinier markierte auch im weiteren Verlauf die schnellste Zeit, dicht gefolgt von Tosha Schareina (Honda) und Rally2-Pilot Michael Dochery (Hero). Auf dem Weg zum Wegpunkt bei Kilometer 250 machte der Hero-Pilot einen Navigationsfehler und verlor über zehn Minuten sowie die Gesamtführung!

Auf den letzten Kilometern nahm Benavides offenbar ganz bewusst Tempo heraus und überließ den Etappensieg Schareina. Dadurch kam aber auch Adrien Van Beveren (Honda) am KTM-Piloten vorbei und sicherte sich Platz 2. Der Franzose im Honda-Werksteam wurde dadurch neuer Leader der Abu Dhabi Desert Challenge. Benavides stieg als Dritter auf das Tagespodium.

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In der Gesamtwertung liegt van Beveren 35 sec vor seinem Teamkollegen Schareina und 3:30 min vor Sanders. Benavides liegt als Vierter 4:09 min zurück.

Thema der Woche MotoGP-Champion Marc Marquez: Wie er es schaffte, Aprilia zu besiegen Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell. Weiterlesen

Für Sanders geht es bei der ADDC vorrangig um den World Rally-Raid WM-Titel. Der 32-Jährige führt die Tabelle um zwölf Punkte vor Benavides und Schareina an.

Abu Dhabi Desert Challenge 2026: Ergebnis Etappe 3

Platz Fahrer Nationalität Kategorie Team Zeit 1. T. Schareina ESP GP Honda 2:32:46 (hh:mm:ss) 2. A. Van Beveren FRA GP Honda +0:59 (mm:ss) 3. L. Benavides ARG GP KTM +1:23 4. M. Ventura POR R2 Honda +2:44 5. A. Mcinnes GBR R2 KTM +4:30 6. D. Sanders AUS GP KTM +4:43 7. D. Braceras Martinez ESP R2 Hero +6:30 8. T. Mulec SLO R2 KTM +6:39 9. K. Dabrowski POL R2 KTM +6:56 10. M. Docherty RSA R2 Hero +9:55

Abu Dhabi Desert Challenge 2026: Stand nach 3 von 5 Etappen

Platz Fahrer Nationalität Kategorie Team Zeit 1. A. Van Beveren FRA GP Honda 8:00:51 (hh:mm:ss) 2. T. Schareina ESP GP Honda +0:35 (mm:ss) 3. D. Sanders AUS GP KTM +3:30 4. L. Benavides ARG GP KTM +4:09 5. M. Docherty RSA R2 Hero +7:22 6. A. Mcinnes GBR R2 KTM +14:37 7. T. Mulec SLO R2 KTM +19:52 8. K. Dabrowski POL R2 KTM +29:04 9. D. Braceras Martinez ESP R2 Hero +30,17 10. E. Lane GBR R2 KTM +45:49

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