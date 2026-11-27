Die fünfte Etappe führte die Teilnehmer vom Biwak in Madinat Zayed nach Al Ain zurück, wo die diesjährige Abu Dhabi Desert Challenge am vergangenen Sonntag mit dem Prolog begann. 379 Kilometer waren zu bewältigen, davon 220 als gezeitete Wertung. Sand und Dünen machten den größten Anteil aus.

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Für den Gesamtsieg kamen Adrian van Beveren, Tosha Schareina (beide Honda) und Michael Dochery (Hero) infrage, wobei letzterer sieben Minuten Rückstand hatte und dazu als Sieger von Etappe 4 die Route eröffnen musste.

Docherty hielt sich wacker, konnte sich aber trotz Zeitgutschriften nicht näher an die beiden nach ihm gestarteten Honda-Piloten heranfahren. Die schnellste Zeit markierte indes Luciano Benavides vom Red Bull KTM-Team der als Zehnter auf die Reise ging. Nach 100 km führte der Argentinier um 44 sec vor Schareina und 1:49 min vor van Beveren. Dieses Polster baute der KTM-Pilot auf der zweiten Hälfte leicht aus und holte sich nach 2 Stunden und 11 Minuten den letzten Etappensieg.

Schareina wiederum zog seinem Teamkollegen um über zwei Minuten davon und knöpfte dem Franzosen den Gesamtsieg ab – um nur 35 sec! Als Dritter stieg Rally2-Pilot Michael Docherty auf das Podium.

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Die Top-3 in Abu Dhabi: Schareina (mi), van Beveren (li) und Docherty (re) Foto: Honda Die Top-3 in Abu Dhabi: Schareina (mi), van Beveren (li) und Docherty (re) © Honda

Thema der Woche MotoGP-Champion Marc Marquez: Wie er es schaffte, Aprilia zu besiegen Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell. Sebastian Fränzschky Weiterlesen

So knapp der Sieg bei der ADDC 2026, so knapp auch die Entscheidung in der Weltmeisterschaft. Als Vierter der RallyGP-Wertung holte Daniel Sanders genug WM-Punkte, um seinen letztjährigen Titel erfolgreich zu verteidigen. Der australische Red Bull KTM-Pilot fuhr 100 Punkte ein, Honda-Ass Tosha Schareina holte 99 Punkte! Als Trost bleibt Honda der erstmalige Gewinn der Rally2-Wertung durch Martim Ventura.

Die Teams forcieren nun die Vorbereitung auf die Dakar 2027, die wegen der kriegerischen Auseinandersetzung zwischen Iran, USA und Israel von Saudi-Arabien nach Portugal und Marokko verlegt wurde.

Abu Dhabi Desert Challenge 2026: Ergebnis Etappe 5

Pos Fahrer Nation Motorrad Zeit/Diff 1. L. Benavides ARG KTM 2:11:26 (hh:mm:ss) 2. T. Schareina ESP Honda +0:52 (mm:ss) 3. A. Van Beveren FRA Honda +3:24 4. M. Docherty RSA Hero +3:48 5. M. Ventura POR Honda +5:13 6. T. Mulec SLO KTM +9:03 7. D. Sanders AUS KTM +10:45 8. A. Mcinnes GBR KTM +14:57 9. K. Dabrowski POL KTM +18:03 10. E. Lane GBR KTM +19:19

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Abu Dhabi Desert Challenge 2026: Endstand

Pos Fahrer Nation Motorrad Zeit/Diff 1. T. Schareina ESP Honda 13:20:54 (hh:mm:ss) 2. A. Van Beveren FRA Honda +0:35 (mm:ss) 3. M. Docherty RSA Hero +8:11 4. L. Benavides ARG KTM +18:17 5. D. Sanders AUS KTM +24:57 6. T. Mulec SLO KTM +33:26 7. A. Mcinnes GBR KTM +41:39 8. D. Braceras Martinez ESP Hero +1:04:50 (hh:mm:ss) 9. K. Dabrowski POL KTM +1:07:54 10. E. Lane GBR KTM +1:16:56

Endstand World Rally-Raid Championship 2026