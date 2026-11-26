Die vorletzte Etappe der Abu Dhabi Desert Challenge 2026 war eine Schleife mit Start und Ziel in Madinat Zayed. 351 Kilometer waren zu überwinden, davon 258 km als gezeitete Wertung. Wie am Mittwoch behinderte Nebel am Morgen die Sicht, weshalb sich der Start um 30 Minuten verzögerte. Die Route führte durch das Leere Viertel mit hohen Dünen und viel Sand.

Werbung

Werbung

Der gestrige Tagesieger Tosha Schareina (Honda) hatte die heikle Aufgabe, den Renntag zu eröffnen. Bisher erwies sich das Bonussystem nicht als ausreichend, um den Zeitaufwand für die Navigation zu kompensieren. Hinter dem Spanier folgte sein Teamkollege Adrien van Beveren, der auf Etappe 3 die Gesamtführung übernommen hatte, und Red Bull KTM-Pilot Luciano Benavides. Rally-Raid-WM-Leader Daniel Sanders (KTM) war Sechster am Start.

Ab dem ersten Wegpunkt büßte Schareina Zeit auf seine Verfolger ein und wurde von van Beveren und Benavides eingeholt. Die schnellsten Zwischenzeiten markierte aber Rally2-Pilot Michael Docherty (Hero), der auf halber Strecke 36 sec vor Benavides und van Beveren führte. Schareina und Sanders lagen zu diesem Zeitpunkt bereits 5 und 9 min zurück.

Auf den letzten 40 Kilometern zeichnete sich ab, dass Docherty den zweiten Etappensieg bei der ADDC einfahren wird. Der Südafrikaner lag 2,5 min vor Benavides, der aber nur eine Minute an Zeitgutschrift für das Eröffnen angesammelt hatte. Im Ziel bekam der KTM-Pilot auch noch eine Zeitstrafe von 15 min wegen eines verpassten Wegpunkts, nur vier Kilometer vor dem Ende, die ihn weit zurückfallen ließ.

Werbung

Werbung

Hinter Tagessieger Docherty kam daher van Beveren mit nur 10 sec Rückstand in die Wertung. Mit Schareina und Martim Ventura folgen zwei weitere Honda-Piloten. Daniel Sanders brachte Etappe 4 mit 13 min Rückstand hinter sich, bei Benavides waren es 17 min.

Thema der Woche MotoGP-Champion Marc Marquez: Wie er es schaffte, Aprilia zu besiegen Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell. Sebastian Fränzschky Weiterlesen

In der Gesamtwertung führt van Beveren nun deutlich, um fast zwei Minuten vor Schareina und sieben Minuten vor Docherty. Sanders ist Vierter, weil Dochery jedoch in der Rally2-Kategorie fährt, würde der Australier die Punkte für Platz 3 erhalten.

Abu Dhabi Desert Challenge 2026: Ergebnis Etappe 4

Platz Fahrer Nation Team Zeit / Rückstand 1 M. Docherty RSA Hero 3:05:38 (hh:mm:ss) 2 A. Van Beveren FRA Honda +0:10 (mm:ss) 3 T. Schareina ESP Honda +1:32 4 M. Ventura POR Honda +5:52 5 T. Mulec SLO KTM +7:30 6 D. Braceras Martinez ESP Hero +13:33 7 D. Sanders AUS KTM +13:41 8 E. Lane GBR KTM +14:47 9 A. McInnes GBR KTM +15:04 10 L. Benavides ARG KTM +17:07

Abu Dhabi Desert Challenge 2026: Stand nach 4 von 5 Etappen

Platz Fahrer Nation Team Zeit / Rückstand 1 A. Van Beveren FRA Honda 11:06:39 (hh:mm:ss) 2 T. Schareina ESP Honda +1:57 (mm:ss) 3 M. Docherty RSA Hero +7:12 4 D. Sanders AUS KTM +17:01 5 L. Benavides ARG KTM +21:06 6 T. Mulec SLO KTM +27:12 7 A. McInnes GBR KTM +29:31 8 D. Braceras Martinez ESP Hero +43:40 9 K. Dabrowski POL KTM +52:40 10 E. Lane GBR KTM +1:00:26 (hh:mm:ss)

Werbung