Der Iron Road Prolog fungiert nicht nur als Qualifikations-Bewerb für das Red Bull Erzbergrodeo Hauptrennen, er ist die ultimative High-Speed-Offroad-Challenge für die mehr als 1.200 Starter. Mit einer Streckenlänge von knapp 13 Kilometern windet sich der Iron Road Prolog über die Trassen des Erz-Tagbau-Areals, über Sieg oder Gratulation entscheiden Fahrtechnik, Linienwahl und purer Speed. Gewertet werden die Competition Single Klasse (Einzylinder-Motorräder), der Lady Cup (Damenwertung), die SEGWAY Quad Challenge (lenkergesteuerte ATVs) und die Twin-Zylinder-Klasse für alle Adventure-Zweizylinder-Motorräder.

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Bei der Adventure-Twins-Rennklasse wird 2027 ein noch stärkerer Fokus auf die Big Enduros gelegt: «Wir erkennen großes Interesse – sowohl von Big-Enduro-Fahrern als auch Herstellern am Red Bull Erzbergrodeo Iron Road Prolog», betont Mastermind Karl Katoch. «Die gewaltigen Adventure Motorräder mit 200 oder mehr Kilogramm Eigengewicht liefern auf der Erzberg-typisch kernigen Prologstrecke immer einen spektakulären Auftritt, der auch die Motorsport-Fans begeistert. Die Teilnehmer der Adventure-Twins-Wertung erwartet eine wirklich einzigartige Herausforderung, wo man sicher und spektakulär die Limits seiner hubraumstarken Zweizylinder-Enduro ausloten kann.» Startberechtigt sind alle Motorräder, die über Motoren mit mindestens zwei Zylindern verfügen.

Geplant ist auch, die Teilnehmer der neuen Adventure-Twins-Rennklasse als eigenen Pulk auf die Prologstrecke zu schicken. «Wir werden die Adventure-Twins-Starter als eigene Gruppe im Einzelstart-Modus hintereinander ins Rennen schicken. Das stärkt die Aufmerksamkeit für diese spektakulären Motorräder und wird ein gewaltiges Fest für alle Fans», ergänzt Katoch.

Iron Road Prolog 2027 mit eigener Strombike-Wertung

Für elektrisch angetriebene Motorräder wird beim Iron Road Prolog erstmals eine eigenständige Strombike Wertungsklasse eingeführt. «Das große Interesse von Elektromotorrädern am Iron Road Prolog 2026 hat uns positiv überrascht, eine eigene Strombike-Wertung ist daher in jedem Fall gerechtfertigt und aktualisiert das Reglement. Am Qualifikationsmodus für das Red Bull Erzbergrodeo ändert sich aber nichts: die schnellsten 500 (Motorrad)Teilnehmer aus allen Klassen dürfen sich auf den spektakulären Hauptbewerb Red Bull Erzbergrodeo Main Race freuen, sofern sie sich dafür angemeldet haben», erklärt Katoch.

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Noch spektakulärer

Knapp 35 Kilometer Streckenlänge, 27 zu absolvierende Checkpoints, 500 Starter und 4 Stunden Zeit – was klingt wie eine gemütliche Offroad-Ausfahrt, trennt seit mehr als drei Jahrzehnten die Spreu vom Weizen. Das härteste Einzelrennen der Extreme-Enduro-Szene bringt seine Teilnehmer alljährlich an ihre Grenzen und belohnt nur die Besten der Welt. 2026 erreichten 15 von 500 Fahrern innerhalb der vierstündigen Renndauer das Ziel, und für 2027 haben sich Karl Katoch und seine Track-Builder-Crew neue Herausforderungen überlegt. «Wir überarbeiten gerade einige Streckenteile und werden das Schwierigkeitsniveau feintunen. Die Strecke wird absolut fahrbar bleiben und von unserer Crew behutsam an das steigende Niveau der Fahrer angepasst. Einige neue Ideen werden auf jeden Fall für spektakuläre Action sorgen», freut sich Karl Katoch auf das neue Streckenprofil.

Thema der Woche Verrückter MotoGP-Held? Jorge Martin als Psychologie-Weltmeister 2026 Viele schüttelten den Kopf, sei es aus Fassungslosigkeit, Bewunderung oder Ablehnung, als ein schwer angeschlagener Jorge Martin in Sepang und Losail ans Gas ging. Martins Botschaft ist angekommen. Thomas Kuttruf Weiterlesen

Red Bull Erzbergrodeo 2027: Erfolgreicher Start der Fahreranmeldung

Seit dem 16. November 2026 können sich Teilnehmer auf redbullerzbergrodeo.com zu allen Rennbewerben des Red Bull Erzbergrodeo 2027 anmelden. Seit Montag, 9 Uhr (MEZ) haben sich bereits knapp tausend Fahrer aus allen Kontinenten für die 31. Ausgabe des weltweit einzigartigen Extreme-Enduro-Rennens angemeldet. Zum Vergleich: 2026 gingen knapp 1.200 Teilnehmer aus 41 Nationen und allen Kontinenten an den Start.

Dei Teilnehmer können sich auf viele Neuerungen freuen Foto: Philipp Carl Riedl / Red Bull Content Pool Dei Teilnehmer können sich auf viele Neuerungen freuen © Philipp Carl Riedl / Red Bull Content Pool

Hard Enduro World Ranking: Mit über 60 Nationen weltweit weiter auf Erfolgskurs

Initiiert von den Veranstaltern des Red Bull Erzbergrodeo und der Red Bull Romaniacs, werden seit dem 1. Februar 2026 Rennergebnisse für das unabhängige Hard Enduro World Ranking gewertet. EnduroWorldRanking.com ist die internationale Plattform für den Hard-Enduro-Sport. Sie erfasst die Ergebnisse nationaler und internationaler Veranstaltungen in vier Kategorien und fasst sie in einer regelmäßig aktualisierten Rangliste zusammen. Gewertet werden die acht besten Ergebnisse. Diese bleiben zwölf Monate lang im Ranking. So erhalten Fahrerinnen und Fahrer, Partner und die Branche einen transparenten Überblick über Leistungen und Platzierungen.

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Das System orientiert sich an den Tennis-Weltranglisten von ATP und WTA und macht die Leistungen der Fahrer über mehrere Veranstaltungen hinweg vergleichbar. Für die Saison 2026 sind 100.000 US-Dollar Preisgeld ausgelobt. Die erste Vergabe richtet sich nach dem Rankingstand vom 1. Februar 2027 und wird im März 2027 ausgeschüttet.

Das Enduro World Ranking ist weder Rennserie noch Meisterschaft oder Veranstalter. Es basiert ausschließlich auf öffentlich zugänglichen Ergebnissen internationaler Hard-Enduro-Events. Für 2027 stehen alle Zeichen auf eine erfolgreiche Erweiterung der Hard Enduro Weltrangliste. «Wir haben bereits fixe Zusagen von vielen weiteren Rennveranstaltern wie zum Beispiel den Verantwortlichen der US-Hard-Enduro-Rennserie, die ab 2027 ins Hard Enduro World Ranking aufgenommen werden wollen. Ich freue mich persönlich sehr darüber, wie positiv die von allen Verbänden unabhängige Weltrangliste aufgenommen wird und sehe der Saison 2027 mit großer Spannung entgegen», sagt Karl Katoch, der gemeinsam mit Martin Freinademetz hinter dem Hard Enduro World Ranking steht.