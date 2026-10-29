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Pecco Bagnaia über Malaysia: «Die beste Gelegenheit, um Spaß zu haben!»

Der Sepang International Circuit zählt zu den Lieblingsstrecken von MotoGP-Ass Pecco Bagnaia. Vielleicht hat der Italiener dort die letzte Möglichkeit, ein Highlight als Ducati-Pilot zu setzen.

Bernhard M. Höhne

Von

MotoGP

Francesco Bagnaia
Francesco Bagnaia
Foto: Gold and Goose Photography
Francesco Bagnaia
© Gold and Goose Photography

Im Artikel erwähnt

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Er könne «wieder so fahren, wie ich will» wurde Francesco Bagnaia im Februar zitiert. Diese Aussage tätigte der zweifache MotoGP-Weltmeister nach Abschluss des Vorsaisontests in Sepang.

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Die Saison entwickelte sich anders für den Ducati-Piloten – bei den letzten neun Rennwochenenden schaffte er es nicht auf das Podium. Der Sepang International Circuit zählt zu den Lieblingskursen des Italieners, entsprechend groß ist seine Vorfreude: «Ich liebe es, hier zu fahren!» Auch das Vorjahres-Event lief erfolgreich für den Mann mit der Nummer 63: «Im Vorjahr ist mir ohne Probleme die Pole-Position und der Sprintsieg gelungen.»

Pecco Bagnaia: «Ich werde etwas mehr riskieren, um erfolgreich zu sein»

Der Kurs soll für Auflockerung in der mittlerweile tristen Saison des 29-Jährigen sorgen, dafür wolle Bagnaia auch seine Herangehensweise für das Event anpassen. «Ich werde etwas mehr riskieren, um erfolgreich zu sein.» Die Voraussetzungen dafür sind aber andere als noch in der Saisonvorbereitung: «Die Reifen sind anders. Es wird interessant sein, zu sehen, wie der neue Medium-Reifen hier funktioniert.» Auch der Asphalt auf der Zielgeraden wurde abgeschliffen. Trotzdem: «Es ist meine beste Gelegenheit, um Spaß zu haben!»

Im Artikel erwähnt

Für das Fahrerfeld wirft unterdessen das folgende Rennwochenende in Katar seine Schatten voraus. Die Mehrheit der Piloten soll eine Absage befürworten, die Zeit dafür wird immer knapper. Vier Tage nach dem Fallen der Zielflagge in Sepang stehen die ersten Termine auf dem Lusail International Circuit an. Den aktuellen Stand dazu wollte sich Bagnaia nicht entlocken lassen: «Ich möchte das Thema nicht kommentieren. Wir warten bis zum letzten Moment ab.»

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