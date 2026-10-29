Eine Supersport-Karriere endet: Trennung von GMT94 und Lucas Mahias (37)

Mit 37 Jahren ist Lucas Mahias (Yamaha) der zweitälteste Pilot der Supersport-WM 2026; älter ist nur der 39-jährige Raffaela De Rosa (QJ Motor). Beide scheinen nach der Saison dasselbe Schicksal zu teilen und stehen vor dem Ende ihrer Supersport-Karrieren.

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Am Saisonende verkündeten das französische Team GMT94 und Mahias die einvernehmliche Trennung. «Lucas, ein großes Dankeschön für alles, was wir geteilt haben», heißt es in einer Mitteilung des von Christophe Guyot geführten Teams. «Jenseits der Rennen unterstützt du uns immer in unseren Projekten mit jungen Piloten und Motorradfahrern. Wir werden uns wiedersehen, um diese Aktionen fortzusetzen. In der Zwischenzeit wünschen wir dir das Beste für das, was kommt. Mit deiner Entschlossenheit und deinem Wunsch zu gewinnen, hast du noch so viele Dinge zu erreichen und schöne Abenteuer zu erleben!»

Zur Info: Mahias ist regelmäßiger Teilnehmer an der Endurance-WM. 2016 gehörte er zum Siegerteam von GMT94.

Mahias stieg verhältnismäßig spät in die Weltmeisterschaft auf. Dabei zeigte der französische Meister von 2014 bei Gaststarts und als Ersatz verletzter Piloten in der Weltmeisterschaft regelmäßig starke Leistungen. Aber erst 2017 erhielt er mit 28 Jahren die Chance auf eine volle Saison – und stürmte im offiziellen Yamaha-Team auf Anhieb zum WM‑Titel. Konkurrenzfähig erwies sich Mahias auch 2019 und 2020 im Supersport-Team Puccetti mit einer Kawasaki, womit er sich den Aufstieg in die Superbike-Kategorie verdiente. Nach drei erfolglosen Jahren kehrte Mahias mit GMT94 zurück in die mittlere Kategorie, konnte aber nur noch vereinzelte Akzente setzen.

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Auf der Rennstrecke war Mahias als unbequemer Gegner mit einem großen Kämpferherz und galt als Draufgänger, wovon zahlreiche Stürze und Verletzungen zeugen. Unvergessen, wie der Franzose in Portimão 2020 mit einem platten Hinterreifen über die Piste schlingerte – das Rennen war abgebrochen und Mahias musste es in die Boxengasse schaffen, um in die Wertung zu kommen. Zweimal stürzte und rappelte sich Mahias wieder auf; letztlich schob er sein Motorrad. Als er am Ende seiner Kräfte in der Boxengasse eintraf, wurde er als Sieger und für seinen kämpferischen Einsatz gefeiert. Doch die Rennleitung korrigiert innerhalb weniger Augenblicke das Ergebnis und nahm Mahias aus der Wertung: Er hatte die erlaubte Zeit überschritten und benutzte zudem Abkürzungen.

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Mit einem WM-Titel, neun Siegen und 35 Podestplätzen zählt Mahias zu den erfolgreichsten Supersport-Piloten.