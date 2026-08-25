Schrötter über unzählige Assen-Rennen und Wunschziele für die Euro Moto

Auf Grund seiner langen und vielschichtigen Karriere bei gleichzeitiger Zugehörigkeit Assens in etlichen Rennkalendern dürfte der TT Circuit die Strecke sein, auf der Marcel Schrötter die meisten Rennen seiner Laufbahn bestritten hat. Nun kam auch noch ein Rennwochenende mit einem Superbike der Euro Moto hinzu. Einem vierten Platz im ersten Superbike-Rennen ließ er in Lauf 2 einen zweiten Rang folgen. In der Meisterschaft ist der 33-jährige Bayer weiter erster Tulovic-Verfolger.

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Zu seinem ersten Mal in Assen sind seiner Erinnerungen etwas verblasst. So sagte er im Gespräch mit SPEEDWEEK.com: «Das war wahrscheinlich mit dem ADAC Junior Cup, aber ich kann es dir gar nicht genau sagen. Ich habe einzelne Bilder von meinen frühen Zeiten von allen möglichen Aktivitäten auch von neben der Strecke. Zum Beispiel, wie ich mit Jasper Iwema damals mit dem Roller durch die Gegend gefahren bin. Den hatte ich damals als Spezl von hier aus der Gegend und ich war damals auch bei ihm zu Hause. Das sind so Sachen, an die ich mich noch erinnere. Rein an die ersten Male, die ich hier gefahren bin, kann ich mich nicht mehr so genau erinnern, weil es einfach zu oft war. An die IDM-Zeit hier kann ich mich aber schon erinnern.»

Tief in den Erinnerungen gekramt

Vom ADAC Junior Cup angefangen über die IDM 125, WM 125, Moto3-WM, Moto2-WM und Supersport-WM sowie nun Euro Moto Superbike ist er schon fast alle Motorräder hier schon gefahren, außer Seitenwagen. «Leider auch nicht ganz. MotoGP und World Superbike fehlen mir ebenfalls, aber die fehlen mir auch überhaupt. Ansonsten, was die Serien betrifft, bin ich aber schon alles Mögliche hier gefahren.»

Für viele Rennfahrer ist ein Karriere-Highlight, auf diesem geschichtsträchtigen Kurs zu fahren? «Es ist immer etwas Besonderes, in Assen zu fahren. Einfach weil es eine legendäre Strecke ist», sieht er die Lage nüchtern. «Ein besonderes Feeling ist es für mich aber nicht. Natürlich kenne ich die Strecke sehr gut, wahrscheinlich besser als manch anderer. Ich mag die Strecke auch und es ist ein schönes Gefühl wieder hierher zu kommen. Halt anders als zum Beispiel Oschersleben, weil ich da zuletzt 2009 war und damals nur mit einem kleinen Motorrad (IDM 125). Auch wenn ich hier zum ersten Mal mit einem Superbike fahre, komme ich natürlich mit einem anderen Gefühl nach Assen.»

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Strecke schrumpft

Mit einer 1000er den Drenthe-Kurs zu umrunden war dann aber doch wieder etwas Neues für ihn. «Mit dem Supersport-Motorrad ist es auch schwierig gewesen, hier zu fahren. Aber mit dem Superbike muss man halt auf viel mehr Sachen achten. Sei es auf Wheelies, sei es auf den Reifenverschleiß oder die Elektronik. Du hast mit einem Superbike einfach viel mehr Sachen, an denen du arbeiten musst und kannst. Und durch die höheren Geschwindigkeiten wird die Strecke immer kleiner, enger und schwieriger.»

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Bei der Aufzählung seiner Lieblingsstrecken nannte er allerdings als erstes Brünn. «Das ist eine Wahnsinnsstrecke, aber Assen ist als Grand-Prix-Strecke natürlich auch sehr cool. Vor allem, dass wir mit der Euro Moto auf solchen Strecken fahren können, finde ich gut. Ich würde mir aber auch Spielberg in den Kalender wünschen. Wir wissen aber auch, dass es sehr teuer ist, dort zu fahren. Auch Schleiz wäre toll, wegen der vielen Zuschauer.»

Ich war zwar noch nie da, aber der sieht auf Bildern auch geil aus. Marcel Schrötter

Spielberg wäre für ihn als Bayer natürlich am meisten Heimrennen, doch brachte er weitere mögliche Austragungsorte für die Euro Moto ins Gespräch: «Noch näher wäre für mich der Salzburgring. Da ist früher auch gefahren worden. Vom Streckenlayout her wäre es sicherlich nicht das Prickelndste, aber vielleicht vom Event her.» Zudem nannte er Cremona in Norditalien und begründet dies mit der auf dem Papier nun noch internationaler aufgestellten Euro Moto. Ebenso den Slovakiaring. «Ich war zwar noch nie da, aber der sieht auf Bildern auch geil aus.»

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