Max Verstappen gegen 100 Kartfahrer: Ungewöhnliche Aufgabe in Silverstone

Der Niederländer Max Verstappen kehrt zu seinen Rennsportwurzeln zurück, wenn er bei «Max vs 100» versucht, 100 Fahrer zu überholen. Auf dem Silverstone Circuit, einer der legendärsten Rennstrecken des Sports, wird Max vom Ende des Feldes starten und hat die Aufgabe, jeden einzelnen der 100 Herausforderer in einem der grössten Go-Kart-Rennen zu überholen, die die Welt je gesehen hat.

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Die exklusive, geschlossene Live-Übertragung, die am 16. September live auf Disney+ zu sehen ist, dreht sich um eine einzige Frage: Könntest du Max Verstappen schlagen, wenn die Chancen zu deinen Gunsten stünden?

Wie viele Formel 1-Champions begann Max bereits im Alter von nur vier Jahren mit dem Go-Kart-Rennsport, um die Spitze der Motorsportwelt zu erreichen, und nahm ab seinem siebten Lebensjahr an Meisterschaften teil.

Nachdem er in Belgien und den Niederlanden dominiert hatte, holte er eine Reihe von Welt- und Europameistertiteln, was in einer spektakulären Saison 2013 gipfelte, die ihn bald in die F1-Riege katapultierte.

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Für Max ist dies also eine Rückkehr zu seinen Wurzeln. Vor den Titeln und Rekorden kamen die Karts – die Trainingsstätte, auf der er die Instinkte und das Können entwickelte, die seine Karriere geprägt haben.

Dieses Mal tritt Max nicht gegen andere Fahrer an, sondern seine 100 Konkurrenten kommen aus allen Bereichen des Sports und der Kultur: von Red Bull-Athleten und Prominenten bis hin zu Content-Erstellern, Persönlichkeiten und ganz normalen Fans, die aus aller Welt eingeladen wurden.

Max Verstappen sagt dazu: «Im Kart lernt man alle Grundlagen – Starts, Verteidigen, Überholen. Natürlich habe ich einen grossen Teil meines Lebens mit Kartfahren verbracht, daher ist es immer schön, dorthin zurückzukehren. Es geht darum, den Grip des Karts zu verstehen. Ich habe so viele Jahre im Kartfahren verbracht, dass man ganz natürlich wieder in den Rhythmus kommt. Ich freue mich schon darauf, einfach zu sehen, wie sich das Chaos vor meinen Augen entfaltet.»

Die Rennstrecke in Silverstone wurde eigens für diesen Anlass vom Rennleiter und französischem Rennfahrer David Terrien entworfen, einem renommierten Kart-Konstrukteur und Jugend-Kart-Weltmeister.

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Da Max normalerweise an der Spitze des Feldes fährt, wird diese Herausforderung das Format nachbilden, das seine frühe Karriere geprägt hat, denn die schiere Anzahl an Konkurrenten macht den Ausgang alles andere als sicher.

David Terrien: «Eine Strecke für 100 Fahrer gleichzeitig zu entwerfen, das gab es noch nie. Es ist also sehr aufregend. Wenn Max Verstappen alle verfolgt, wird das meiner Meinung nach für alle Fahrer ein einmaliges Erlebnis sein. Max wird all seine Fähigkeiten unter Beweis stellen müssen – er wird sich durch das Feld manövrieren, versuchen, sich vorzubereiten und zu planen, wo er überholen kann, und mit der höchstmöglichen Geschwindigkeit durch das Feld fahren, weil er nicht zulassen will, dass sich die Fahrer an der Spitze absetzen.»

Im Vorfeld des Renntages wurde das Layout bei einem Test von Kart Silverstone getestet, bei dem Terrien und Testfahrer Sebastian Job auf der Strecke waren.

Seb Job, zweifacher iRacing-Weltmeister und Simracer bei Oracle Red Bull Sim Racing: «Ich glaube, 100 Autos zu überholen, wird extrem schwierig werden. Heute haben wir es mit 50 geschafft, und selbst das war eine Herausforderung, es in der vorgegebenen Zeit zu schaffen. Max hat eine riesige Aufgabe vor sich.»

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Das Rennen wird die Fans mit spielinspirierter Grafik und filmreifen Drohnenaufnahmen näher an das Geschehen heranbringen. Live-Renn-Daten und Einblicke werden auf dem Bildschirm angezeigt, sodass die Fans jede Phase des Rennens live mitverfolgen können. Als einzigartige Besonderheit wird Max während des Rennens direkt mit seinen Konkurrenten kommunizieren können, was den Fans einen unvergleichlichen Einblick in die Gespräche bietet, die den Rennverlauf mitbestimmen.

Max Verstappen gegen 100 Fahrer, auf einer Startaufstellung. Die ganze Welt kann das Geschehen am 16. September 2026 live auf Disney+ mitverfolgen.