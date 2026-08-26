Schwedische Tourenwagenmeisterschaft wird als GT4-Rennserie wiederbelebt

Die STCC wird 2027 wiederbelebt, wird jedoch nach der Entscheidung, auf GT4-Regeln umzustellen, nicht mehr als Tourenwagenserie ausgetragen. Die STCC, die 1996 zunächst als Schwedische Tourenwagenmeisterschaft ins Leben gerufen und 2011 neu aufgelegt wurde, um den gesamten skandinavischen Raum abzudecken, wurde zuletzt im Jahr 2024 mit vollelektrischen Tourenwagen ausgetragen, bevor der Veranstalter den Betrieb einstellte. Da kein neuer Veranstalter gefunden werden konnte, wurde die Saison 2025 verschoben, und auch eine erhoffte Rückkehr im Jahr 2026 blieb aus.

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«Das Interesse am Neustart der STCC hat unsere Erwartungen übertroffen, und dank einer starken Eigentümergruppe und eines langfristigen Plans blicken wir zuversichtlich in die Zukunft», sagt Richard Göransson, Vertreter der Eigentümergruppe, fünffacher STCC-Meister und Geschäftsführer der Gelleråsen Arena. «Wir arbeiten seit über einem Jahr hinter den Kulissen an diesem Projekt, und bereits heute haben mehrere Teams ihre Teilnahme bis 2027 bestätigt. Mit der GT4 füllen wir eine große Lücke im schwedischen Motorsport: eine Meisterschaft, in der mehrere Marken gegeneinander antreten, die kosteneffizient ist und jungen Talenten einen klaren Weg auf die internationale Bühne bietet.»

Das neue STCC-Projekt wird in Zusammenarbeit mit der SRO Motorsport Group durchgeführt, der Organisation hinter der weltweit erfolgreichsten GT-Rennserie. Die GT4 wird derzeit in mehr als 20 nationalen und internationalen Meisterschaften weltweit eingesetzt und umfasst rund 20 homologierte Fahrzeugmodelle führender Sportwagenhersteller wie Mercedes, BMW, Ford, Toyota und Porsche.

«Wir freuen uns sehr, die Zusammenarbeit mit der STCC aufzunehmen und gemeinsam die GT4 in den nordischen Ländern wieder zu etablieren. Die STCC hat eine einzigartige Geschichte und eine starke Position im nordischen Motorsport, und wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit», sagt Stéphane Ratel, Gründer und Geschäftsführer der SRO Motorsport Group. «Die GT4 ist eine Klasse, die sowohl junge professionelle Talente als auch erfahrene, etablierte Fahrer auf nationaler wie internationaler Ebene anzieht. Wir sehen großes Potenzial für dieses Konzept gemeinsam mit der STCC in Schweden und im restlichen Norden.»

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Seit ihrer Gründung im Jahr 1996 ist die STCC eine der führenden Rennserien Europas und ein Sprungbrett für viele der erfolgreichsten Fahrer des Landes wie Mattias Ekström, Thed Björk und Mikaela Åhlin-Kottulinsky sowie für Teams wie Cyan Racing, Kristoffersson Motorsport und WestCoast Racing.

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Nach einer zweijährigen Pause beginnt 2027 das nächste Kapitel mit dem Wechsel von Tourenwageb zu GT-Fahrzeugen – zum ersten Mal in der Geschichte der Meisterschaft. Hinter diesem Vorhaben steht eine Gruppe mit umfassender Erfahrung sowohl im nationalen als auch im internationalen Motorsport und bei Veranstaltungen sowie im Betrieb einiger der besten Rennstrecken Schwedens.

«Wir bauen von Grund auf etwas Langfristiges auf und spüren starke Unterstützung von Teams, Fahrern und Partnern. Das Ziel ist klar: Wir wollen die STCC wieder an die Spitze des schwedischen und nordischen Elite-Rennsports bringen – gleichzeitig sind wir uns bewusst, dass diese Aufgabe Zeit brauchen wird», sagt Fredrik Sjöqvist, Vertreter der Eigentümergruppe und Geschäftsführer von Mantorp Park. «Mit der GT4 erhalten wir zudem einen klaren Weg für Talente, den Sprung in den internationalen Rennsport zu schaffen, so wie wir es früher beispielsweise mit der Super Touring hatten. Der Wechsel vom Serienwagenrennsport folgt zudem dem internationalen Trend, bei dem der GT-Rennsport sehr stark wächst. Ein weiteres deutliches Beispiel ist die DTM, die bereits 2021 den Wechsel zur GT vollzogen hat und seitdem floriert. Wir haben eine spannende Zeit vor uns mit einer Eigentümergruppe, die über ein breites Spektrum an Kompetenzen verfügt – dies wird der Schlüssel dafür sein, dass die STCC in Verbindung mit der GT4 stark wachsen wird.»

In den kommenden Monaten wird die STCC Fahrer, Teams, Partner, das Rennformat und den vollständigen Kalender für die Premieren-Saison 2027 vorstellen. Der Kalender für 2027 wird mehr Rennstrecken umfassen als die vier, die die Initiative zum Neustart der STCC ergriffen haben, und es werden auch weitere schwedische Meisterschaftsklassen mit am Start sein.

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«Die STCC freut sich auf eine weiterhin enge Zusammenarbeit mit Svensk Bilsport (SBF) bei der Entwicklung des schwedischen Motorsports, und wir möchten uns auch ganz herzlich bei den früheren Eigentümern der Meisterschaft für die gute Zusammenarbeit bei den Vorbereitungen zum Neustart bedanken», so Fredrik Sjöqvist abschließend.