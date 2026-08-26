Reifen-Lieferanten für FIA WEC bis 2032 stehen fest

Die FIA WEC befindet sich aktuell bekanntlich noch in ihrer Sommerpause. Doch hinter den Kulissen gehen die Arbeiten in Bezug auf die Zukunft der WM logischerweise weiter – beispielsweise auch in Bezug auf die Reifen. Nach einer Ausschreibung der FIA (die Zusammen mit dem ACO durchgeführt wurde) konnten nun die beiden Reifen-Lieferanten für den Zeitraum von 2030 bis 2032 verkündet werden. Dabei handelt es sich um Michelin für die Hypercar-Klasse - und Goodyear wird die Reifen für die LMGT3-Kategorie liefern. Beide Marken sind aktuell schon Ausrüster.

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Michelin stattet die WEC-Hypercars schon seit Einführung der Kategorie im Jahre 2021 aus. Ein aktueller Vertrag geht bis ins Jahr 2029. Nun wird auch der Zeitraum von 2030 bis 2032 abgedeckt. «Wir sind besonders stolz auf das erneute Vertrauen, das uns die Fédération Internationale de l’Automobile und der Automobile Club de l’Ouest entgegenbringen. Ich möchte beiden Organisationen herzlich für die Qualität der Gespräche während des gesamten Ausschreibungsverfahrens danken», so Matthieu Bonardel (Director of Michelin Motorsport). «Diese Vertragsverlängerung ist eine starke Anerkennung für die Qualität unserer Reifen und Dienstleistungen sowie für unsere Innovationskraft.»

Goodyear liefert die LMGT3-Reifen

Insbesondere Goodyear hatte sich ebenfalls beworben, die Hypercar-Klasse zu beliefern – letztendlich ging der Vertrag aber nun eben an Michelin. Die amerikanische Marke ist jedoch seit 2024 Ausrüster der LMGT3-Kategorie. Erst vor kurzem wurde dies bis 2029 verlängert. Nun ist klar, dass Goodyear im LMGT3-Sport der FIA WEC auch für den Zeitraum von 2030 bis 2032 zuständig sein wird.

«Als wir 2024 dieses gemeinsame Projekt mit der FIA und dem ACO starteten, waren wir davon überzeugt, dass die LMGT3-Klasse eine Plattform mit enormem Wachstumspotenzial bietet», erklärt Xavier Fraipont (Vice President von Goodyear Racing). «Goodyear ist bestrebt, gemeinsam mit dem ACO und der FIA zu wachsen und unsere Position als Maßstab im GT-Rennsport sowie im Bereich der Straßenversionen dieser Fahrzeuge zu festigen. Diese Vereinbarung ermöglicht es uns, unsere technische Expertise weiterhin in eines der weltweit wettbewerbsintensivsten Rennsportumfelder einzubringen und dabei die Grenzen von Leistung und Innovation zu verschieben. Gemeinsam mit der FIA und dem ACO werden wir das nächste Kapitel dieser erfolgreichen Partnerschaft aufschlagen – sowohl auf der Rennstrecke als auch abseits davon.»

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