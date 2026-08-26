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Video-Pass der Superbike-WM 2026: Vier Meetings für unter 20 Euro

Die Superbike-WM 2026 biegt allmählich in die Zielgerade ein. Für das letzte Saisondrittel ist der umfassende Video-Pass deshalb für unter 20 Euro erhältlich.

Superbike WM

Der SBK-Video-Pass ist für weniger als 20 Euro erhältlich
Der SBK-Video-Pass ist für weniger als 20 Euro erhältlich
Foto: Gold & Goose
Der SBK-Video-Pass ist für weniger als 20 Euro erhältlich
© Gold & Goose

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Weil der österreichische Privatsender Servus TV den linearen Sendebetrieb in Deutschland und der Schweiz Ende 2023 einstellte und der Sportsender Eurosport ganz aus der Berichterstattung über die Superbike-WM ausgestiegen ist, sind Streamingdienste für eingefleischte Fans unersetzlich.

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Kostenlos ist der Streamingdienst ServusTV On, der den deutschen Zuschauern erhalten geblieben ist. Die dafür erforderliche App lässt sich auf jedem modernen Fernseher leicht installieren; sie kann auch über den Browser auf Desktop-Computern, Notebooks, Tablets und Smartphones angesehen werden. ServusTV ON überträgt sämtliche Rennen und Qualifyings der Superbike-WM und ihrer Rahmenklassen Supersport- und Sportbike-WM live sowie WorldWCR, gratis und in HD in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Die umfangreichste Berichterstattung liefert die Dorna jedoch selbst über die eigene Website worldsbk.com mit dem Video-Pass. Und nachdem acht von zwölf Meetings der Superbike-WM 2026 bereits absolviert sind, ist das Abonnement mit 70 Prozent Rabatt für unter 20 Euro erhältlich.

Dafür erhält man den werbefreien Zugriff auf alle Sessions aller Klassen an den Rennwochenenden. Inbegriffen sind auch die Off-Season, Interviews und das Video-Archiv der kompletten SBK-Rennen ab 2006.

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