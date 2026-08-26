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Lewis Hamilton/Ferrari krebst nach Kritik zurück: «Nicht meine beste Seite»

Ferrari-Superstar Lewis Hamilton hat im Niederlande-GP die Strategie der Italiener moniert und sparte auch nach dem Rennen nicht mit Kritik. Nun hat sich der Engländer dafür entschuldigt.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Lewis Hamilton in Zandvoort
Lewis Hamilton in Zandvoort
Foto: XPB
Lewis Hamilton in Zandvoort
© XPB

Im Artikel erwähnt

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Lewis Hamilton sprach nach dem unterhaltsamen Grand Prix der Niederlande Klartext: «Mein Ziel ist es, Ferrari zur WM zu führen. Wenn man gewinnen will, dann muss man solche Dinge tun (Hamilton meint einen Platzwechsel, M.B.). Das machen jedenfalls die Anderen. Wir müssen das definitiv diskutieren.»

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Der siebenfache Formel-1-Champion war nicht zufrieden damit, wie der Ferrari-Kommandostand handelte oder vielmehr nicht handelte. Denn Lewis forderte während des Rennens am Funk: «Ich bin schneller als Leclerc, meine Reifen sind besser.» Übersetzung: Lasst mich gefälligst vorbei an Charles!

Ferrari wollte zu diesem Zeitpunkt Leclerc reinholen, aber dazu hatte Charles keine Lust, er blieb zwei Runden länger draussen als geplant. Hamilton kommentierte das am Funk feurig: «Wir verlieren hier nur Zeit!»

Im Artikel erwähnt

Wenig später legte Hamilton nach: «Wirklich eine fabelhafte Weise, Zeit zu verschleudern, tolle Arbeit, Jungs!»

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Inzwischen hat der 41-jährige Brite ein wenig nachgedacht und hat sich nun wie folgt auf seinen sozialen Netzwerken zu Wort gemeldet.

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«Ich habe mir einige meiner Kommentare aus Radio und Fernsehen noch einmal angehört. In der Hitze des Gefechts kann Frustration zum Vorschein kommen, besonders wenn einem Racing so am Herzen liegt wie mir.»

«Aber das war nicht die beste Seite von mir. Ich übernehme die Verantwortung dafür und werde mich bessern.»

«Meine Leidenschaft rührt daher, dass ich an dieses Team, die Menschen hier und das, was wir derzeit gemeinsam aufbauen, tief und fest glaube. Die Richtung ist klar. Der Glaube ist da. Und der Kampf ist definitiv noch nicht vorbei. Wir kommen!»

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George Russell

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So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

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Scuderia Ferrari HP

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