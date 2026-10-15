Danilo Petrucci verlässt BMW: Zwei seiner drei Chancen haben sich erledigt

Dass Danilo Petrucci in der nächsten Saison nicht mehr für das BMW-Werksteam in der Superbike-WM startet, steht seit Monaten fest: Der Routinier muss seinen Platz nach einer sehr schwierigen und mit Verletzungen gespickten Saison für den aus der MotoGP und von KTM kommenden Südafrikaner Brad Binder räumen .

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Die BMW-Rennabteilung hätte mit Danilo gerne weitergemacht und stellte den Kontakt zum Team OrangeCat in der US-Superbike-Meisterschaft MotoAmerica her. Mitte September reiste Petrucci nach Austin in Texas und verbrachte mehrere Tage mit OrangeCat, die engagierte Truppe organisierte sogar einen Track-Day, bei dem Danilo mit der Stockversion der M1000RR zirka 30 Runden drehte. Zur Vertragsunterzeichnung kam es in den folgenden Wochen aber nicht: OrangeCat entschied sich für einen jungen Fahrer an der Seite von Vizemeister Sean Dylan Kelly (24), dem BMW in näherer Zukunft einen Test mit dem WM-Superbike ermöglichen möchte, um sein Potenzial besser einschätzen zu können.

Go Eleven Ducati: Petrucci nicht mehr auf der Liste

Vorübergehend sah es so aus, als könnte Petrucci eine weitere Saison in der Superbike-WM bleiben: Das Ducati-Privatteam Go Eleven will expandieren und ab 2027 zwei Motorräder in der Startaufstellung haben. Während der Vertrag mit Lorenzo Baldassarri verlängert wurde , realisierte das Team in Gesprächen mit Petrucci, dass dessen Wünsche das Personal und die Abläufe betreffend zumindest in der ersten Saison mit zwei Bikes nicht zu erfüllen sein werden. Der zweite Sitz geht deswegen entweder an den Italienischen Superbike-Champion Alessandro Delbianco oder an Supersport-Weltmeister Albert Arenas, der auch mit dem chinesischen Hersteller CF Moto über einen Platz in dessen zukünftigem Werksteam verhandelt .

Vor einigen Tagen tat sich eine weitere Möglichkeit für den Sieger in der MotoGP- und Superbike-WM auf, als er vom Team Attack Performance Progressive Yamaha kontaktiert wurde, das dieses Jahr mit Bobby Fong den Titel in der MotoAmerica einsackte. Nachdem sich die Chancen bei OrangeCat und Go Eleven für Petrucci in Luft aufgelöst haben, ist das seine – Stand heute – letzte Chance, um 2027 weiterhin auf professionellem Level Rennen fahren zu können. Sein Management nennt diesen Schritt «sehr vielversprechend und realistisch».

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