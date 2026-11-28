Unerwartet gab die Honda Racing Corporation zu Wochenbeginn bekannt, dass Jake Dixon den Superbike-Test am 25./26. November ohne seinen Teamkollegen Somkiat Chantra absolvieren würde. Dabei sind die Wintertests in Vorbereitung auf die Superbike-WM 2027 wegen der vielen Änderungen wichtiger denn je, zumal ein neues Homologationsmodell der CBR1000RR-R für den Renneinsatz entwickelt werden muss.

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Aber der Thailänder fehlte nicht grundlos: Chantra klagte über Schmerzen im rechten Handgelenk. Bei einer eingehenden Untersuchung wurden Metallplatten als Ursache ausgemacht, die dem HRC-Piloten bei einer früheren Verletzung zur Fixierung implantiert wurden.

Während Dixon, unterstützt von Testfahrer Jonathan Rea, am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche auf dem Circuito de Jerez flotte Runden abspulte, wurde Chantra im fernen Bangkok operiert. Das störende Metall wurde in einem komplikationslosen Eingriff entfernt.

«Alles ist gut verlaufen», meldete sich der 27-Jährige mit einem Update. «Der Arzt sagte mir, dass die Genesung etwa zwei bis drei Wochen dauern dürfte, damit der Knochen nach der Entfernung der Schrauben heilen kann. Das hängt aber auch davon ab, wie ich mich fühle. Wenn ich mich früher als erwartet fit genug fühle, werde ich schauen, ob ich wieder mit dem Training auf dem Motorrad beginnen kann.»

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Für den Thailänder bedauerlich: Durch den erforderlichen Eingriff verpasste er den letzten Superbike-Test von Honda in diesem Jahr! Das Testprogramm der Japaner wird 2027 fortgesetzt, wenn das Werksteam am 20./21. Januar an die andalusische Rennstrecke zurückkehrt. «Das Ziel ist auf jeden Fall, für den ersten Test im Jahr 2027 wieder voll fit und bereit zu sein», versprach Chantra.