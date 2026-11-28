Bei Kawasaki wird Konstanz großgeschrieben. Das Werksteam startet in der Superbike-WM 2027 zum dritten Mal mit Garrett Gerloff in eine neue Saison – und an der ZX-10RR gibt es auch nicht viel Neues zu entdecken. Beim Jerez-Test am 25. und 26. November konnte sich das von Puccetti Racing organisierte Werksteam daher auf die Abstimmung des japanischen Motorrades an die Einheitsreifen von Michelin sowie auf die weiteren durch das Reglement vorgegebenen Änderungen und Anpassungen konzentrieren.

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Dank der trockenen Streckenbedingungen an beiden Testtagen auf dem Circuito de Jerez konnten Gerloff und die Techniker umfangreiche Arbeiten an den Reifen, den neuen Brembo-Bremsen aus Carbon-Keramik sowie einigen Fahrwerksoptimierungen an der ZX-10RR durchführen. Der Texaner verwendete dabei zwei Motorräder, um schnellere Fortschritte zu erzielen.

Am Ende des Tests war nur noch eine Kawasaki fahrbereit! «Der Test ist nicht schlecht gelaufen. Er hat eigentlich richtig gut angefangen, aber als ich dann versucht habe, das Limit auszuloten, habe ich es leider gefunden und bin in Kurve fünf gestürzt. Das tut mir leid für das Team, da das Motorrad ziemlich stark beschädigt wurde», berichtete der 31-Jährige. «Letztendlich hatte ich aber ein gutes Gefühl für die Reifen und die neuen Carbon-Keramik-Bremsen, und ich verlasse diesen Ort zuversichtlich, dass wir wissen, was wir beim nächsten Test erledigen müssen.»

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Gerloff fuhr beim Test insgesamt 118 Runden und markierte eine 1:39,435 min als persönlich schnellste Runde. Als Vierter der Zeitenliste reist der US-Amerikaner mit einem guten Gefühl für eine Pause nach Hause. «Ich bin bereit, nach Hause zu meiner Familie zu fahren, Weihnachten zu feiern und dann im neuen Jahr gestärkt zurückzukommen», betonte der Kawasaki-Pilot.

Thema der Woche MotoGP-Champion Marc Marquez: Wie er es schaffte, Aprilia zu besiegen Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell. Sebastian Fränzschky Weiterlesen

Superbike-Test Jerez, 25./26. November: Zeiten Tag 2

Pos Fahrer (Motorrad) Zeit Diff 1. Axel Basani (Bimota) 1:38,987 min 2. Alex Lowes (Bimota) 1:39,118 + 0,131 min 3. Michael vd Mark (BMW) 1:39,368 + 0,381 4. Garrett Gerloff (Kawasaki) 1:39,435 + 0,448 5. Andrea Locatelli (Yamaha) 1:39,610 + 0,623 6. Jake Dixon (Honda) 1:39,717 + 0,730 7. Sam Lowes (Ducati) 1:41,246 + 2,259 8. Jaume Masia (Kawasaki SSP) 1:42,520 + 3,533 9. David Salvador (Kawasaki SSP) 1:42,873 + 3,886 10. Jeremy Alcoba (Yamaha SSP) 1:43,090 + 4,103

Superbike-Test Jerez, 25./26. November: Zeiten Tag 1