2016 wurde Brad Binder Moto3-Weltmeister, in der Moto2 folgten die Gesamtränge 8, 3 und 2. Dann stieg er bei KTM in die MotoGP auf, dieses siebenjährige Kapitel findet an diesem Wochenende beim Saisonfinale in Valencia den Abschluss. Seit seinem Wechsel in die Königsklasse im Jahr 2020 feierte der Südafrikaner zwei Grand-Prix-Siege, stand neun weitere Mal auf dem Podium und beendete die Weltmeisterschaft von 2021 bis 2024 immer in den Top-6.

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Die nächste Karrierestation führt ihn zu BMW und in die Superbike-WM , im ROKiT-Werksteam wird er 2027 an der Seite von Miguel Oliveira starten und den Platz von Danilo Petrucci übernehmen. Weil Binders Vertrag mit KTM noch bis zum Jahresende läuft, darf er derzeit keine spezifischen Fragen zu BMW beantworten, konnte sich beim Treffen mit SPEEDWEEK.com aber zumindest allgemein über die seriennahe Weltmeisterschat äußern.

Brad Binder: Erster BMW-Test im Dezember

Der erste Test mit der neuen BMW M1000RR ist für 9./10. Dezember in Valencia angesetzt. Dann muss er sich nicht mehr mit dem höhenverstellbaren Fahrwerk beschäftigen, mit empfindlicher Aerodynamik und zu niedrigem Reifendruck am Vorderrad – die Superbike-WM ist ursprünglicher.

Werden diese Motorräder zum Fahrstil des Afrikaners passen? «Deine Vermutungen sind so gut wie meine», schmunzelte Brad, der wie alle anderen MotoGP-Piloten immer wieder mit einem Superbike trainiert. «Der Level dieser Motorräder ist aber nicht gleich», schränkte er ein. «Für mich wird das alles neu sein und es wird auch sicher nicht einfach. Ich bin an super steife Motorräder gewöhnt, ein Straßenmotorrad verwindet sich deutlich mehr und ist viel weicher. Es wird also etwas dauern, bis ich mich angepasst habe. Ich glaube aber, dass ich gute Arbeit leisten kann.»

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Gegen 90 Prozent dieser Leute bin ich noch nie ein Rennen gefahren. brad binder über die gegner in der superbike-wm

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