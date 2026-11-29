Karriereneustart für Brad Binder: Die BMW-Saison 2026 macht ihm keine Angst
In Valencia absolviert Brad Binder sein letztes MotoGP-Wochenende, ab 2027 startet der Südafrikaner für BMW mit der neuen M1000RR in der Superbike-WM. Er glaubt, dass er vorne mitmischen kann.
2016 wurde Brad Binder Moto3-Weltmeister, in der Moto2 folgten die Gesamtränge 8, 3 und 2. Dann stieg er bei KTM in die MotoGP auf, dieses siebenjährige Kapitel findet an diesem Wochenende beim Saisonfinale in Valencia den Abschluss. Seit seinem Wechsel in die Königsklasse im Jahr 2020 feierte der Südafrikaner zwei Grand-Prix-Siege, stand neun weitere Mal auf dem Podium und beendete die Weltmeisterschaft von 2021 bis 2024 immer in den Top-6.
Die nächste Karrierestation
Brad Binder: Erster BMW-Test im Dezember
Der erste Test mit der
Werden diese Motorräder zum Fahrstil des Afrikaners passen? «Deine Vermutungen sind so gut wie meine», schmunzelte Brad, der wie alle anderen MotoGP-Piloten immer wieder mit einem Superbike trainiert. «Der Level dieser Motorräder ist aber nicht gleich», schränkte er ein. «Für mich wird das alles neu sein und es wird auch sicher nicht einfach. Ich bin an super steife Motorräder gewöhnt, ein Straßenmotorrad verwindet sich deutlich mehr und ist viel weicher. Es wird also etwas dauern, bis ich mich angepasst habe. Ich glaube aber, dass ich gute Arbeit leisten kann.»
Gegen 90 Prozent dieser Leute bin ich noch nie ein Rennen gefahren.
brad binder über die gegner in der superbike-wm
Binder kennt Oliveira und Petrucci seit vielen Jahren sehr gut und hat verfolgt, was sie von
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