Miguel Oliveira (4.) brachte BMW wieder in die Nähe des Podiums

Viermal fuhr Miguel Oliveira in der Superbike-WM 2026 bereits als Dritter auf das Podium. Drei davon erreichte der Portugiese bei seinem Heimrennen in Portimão. Zuletzt machte der BMW-Pilot jedoch eine schwere Zeit durch und fiel auf Rang 11 der Gesamtwertung zurück.

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Bei seinem zweiten Heimspiel geht es aber wieder aufwärts: Vierter am Freitag, Fünfter der Superpole und im ersten Lauf auf dem Circuito do Estoril brauste der 31-Jährige auf Platz 4 ins Ziel. Zeitweise schien Oliveira auch Ducati-Privatier Alberto Surra den dritten Platz auf dem Podium streitig machen zu können.

«Wir waren nicht weit weg. Mir gelang es nur nicht, Surra so nahe zu kommen, dass er unter Druck gerät. Als ich nur etwa eine Sekunde hinter ihm lag, machte ich einen Fehler mit dem Motor-Mapping – ich geriet in den Regen-Modus und musste mich durchklicken bis zum normalen Mapping. Dabei habe ich sicher 0,6 sec verloren und ich war wieder zu weit von ihm weg», erklärte der BMW-Werkspilot in kleiner Journalistenrunde. «Anschließend habe ich bestmöglich die Abstände kontrolliert und habe auch auf den Vorderreifen geachtet, zumal Alex von hinten gehörigen Druck ausübte. Das Podium war schon in Reichweite, aber ab einem bestimmten Punkt musste ich mich mehr nach hinten als auf Alberto konzentrieren. Wir werden es am Sonntag wieder versuchen.»

Als Oliveira in Portimão in die Top-3 stürmte, herrschte auf den Tribünen Volksfeststimmung. Der aus Almada bei Lissabon stammende Oliveira erhielt aber auch für den vierten Platz viel Applaus für seine Leistung.

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«Einerseits ist es etwas frustrierend, wenn man einen Podestplatz recht knapp verpasst hat. Nach einigen schwierigen Rennen bin ich aber auch glücklich, diese Punkte mitnehmen zu können. Dass wir in Portugal sind, macht es noch ein wenig spezieller», sagte der Familienvater. «Am Heck fehlt mir etwas Stabilität am Kurvenausgang – da haben wir die Elektronik noch nicht optimal hinbekommen. Ich habe meiner Crew gesagt, dass wir uns mit den Daten aus diesem Rennen unbedingt damit beschäftigen müssen. Wenn wir konstant um Podestplätze kämpfen wollen, müssen wir diese kleinen Details lösen, denn darauf kommt es an. Wir müssen die Zeit dort herausholen, wo wir mit dem Bike kämpfen. Wenn das Verhalten des Motorrads besser ist, haben wir etwas mehr in der Hinterhand.»