Yamaha Deutschland Chefetage: Marcel Driessen geht, Antoni Orpinell kommt

Yamaha Motor Europe N.V. gibt eine wichtige personelle Veränderung an der Spitze der deutschen Niederlassung bekannt: Antoni Orpinell wird zum 1. Januar 2027 die Position des Country Managers der deutschen Yamaha Motor Europe N.V. Niederlassung übernehmen.

Werbung

Werbung

Antoni Orpinell folgt damit auf Michael van Zomeren, der die Position interimsweise zusätzlich zu seiner Rolle als Director Marketing & Motorsport bei Yamaha Motor Europeüber nommen hat, nachdem die Zusammenarbeit mit Marcel Driessen zum 30. Juni 2026 einvernehmlich beendet worden war. In den kommenden Monaten wird van Zomeren gemeinsam mit Orpinell eine reibungslose Übergabe sicherstellen.

Internationale Erfahrung und starke Yamaha Verbundenheit

Antoni Orpinell ist seit mehr als 16 Jahren Teil von Yamaha. Seine Laufbahn begann 2010 bei Yamaha Motor in Spanien, wo er unter anderem die Marketingleitung verantwortete. 2015 wechselte er in die europäische Zentrale und ist dort aktuell als Division Manager Marketing tätig. In dieser Funktion hat er die europäischen Marketingaktivitäten von Yamaha wesentlich mitgestaltet und wichtige Impulse für Markenwirkung, Sichtbarkeit und Digitalisierung gesetzt.

Neues Momentum für einen wichtigen europäischen Markt

Deutschland zählt zu den wichtigsten europäischen Märkten für Yamaha Motor. Mit seiner internationalen Erfahrung, seiner Marketingexpertise und seiner Leidenschaft für die Marke Yamaha wird Orpinell gemeinsam mit dem deutschen Team und dem Händlernetzwerk neue Impulse setzen. Ziel ist es, auf den bestehenden Stärken der deutschen Organisation aufzubauen, die Präsenz der Marke Yamaha weiter auszubauen und die Chancen im Markt konsequent zu nutzen.

Werbung

Werbung

Die Übergabe des Staffelstabs erfolgt zum 1. Januar 2027 durch Michael van Zomeren. Yamaha Motor Europe dankt Michael van Zomeren ausdrücklich für sein Engagement während dieser Übergangsphase und wünscht Antoni Orpinell viel Erfolg bei seinem neuen Karriereschritt in Deutschland.