So gibt es WEC aus Bahrain im Fernsehen und Stream

Das Saisonfinale der FIA WEC 2025 steht vor der Tür. Beim Lauf in Bahrain bilden 18 Hypercars die Spitze. So kann die Action im Fernsehen und im Live-Stream über Internet bzw. per App angeschaut werden.

Es kann losgehen: Die Sportwagen-WM (FIA WEC) steht vor ihrem spannenden Saisonfinale 2025. Schauplatz ist die Strecke in Bahrain. Das Feld ist auch in diesem Jahr wieder stark besetzt. In der Top-Kategorie sind 18 Hypercars von acht Herstellern am Start. Dazu kommt die LMGT3-Klasse mit 18 Autos von neun Marken. Insgesamt verspricht das Rennen natürlich einiges an Spannung.

Start der acht Stunden von Bahrain ist am morgigen Samstag (8. November 2025) um 12:00 Uhr (MEZ). Das Rennende steht somit gegen 20:00 Uhr (MEZ) zu erwarten. Selbstverständlich kann man sich wieder am heimischen Bildschirm mit der Rennaction versorgen. Das sind Möglichkeiten dafür (alle Infos natürlich ohne Gewähr):

Fernsehen

Das Rennen wird in weiten Teilen bei Eurosport2 (Pay-TV) live im Fernsehen gezeigt - und zwar zunächst von 11:30 bis 14:50 Uhr und dann nochmals von 16:10 bis 20:45 Uhr. Der Sender SPORT1 will zudem auch ein wenig des Rennens ins TV bringen. Geplant ist eine Übertagung von 11:30 bis 14:00 Uhr.

Stream

Auch im Live-Stream ist die Action aus Bahrain zu sehen. Denn SPORT1 will das Rennen ab 11:30 Uhr auf seiner Website zeigen. Außerdem hat die FIA WEC eine eigene kostenpflichtige App, in der die Action gezeigt wird. In der App können verschiedene Pakete gebucht werden. Die App funktioniert in vielen (jedoch ausgewählten) Ländern. In der App wird englisch oder französisch kommentiert. Die App zeigt bereits am heutigen Freitag (7. November 2025) das dritte freie Training und die Qualifikation/Hyperpole - und am Samstag dann halt das Rennen.