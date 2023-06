Adrian Newey verrät: So arbeitet Red Bull Racing

Red Bull Racing-Technikchef Adrian Newey erklärt, wie die Technikabteilung des Weltmeister-Teams strukturiert ist. Und der berühmte Konstrukteur betont, wie schnell sich das Blatt in der Formel 1 wenden kann.

Das Red Bull Racing Team hat im vergangenen Jahr die Konstrukteurswertung für sich entschieden. Die Mannschaft aus Milton Keynes hatte zuvor acht Jahre lang zuschauen müssen, wie der Pokal für die beste Team-Leistung an Mercedes ging. Doch nun hat die Truppe von Christian Horner die Nase vorn, auch in diesem Jahr deutet alles auf einen Gesamtsieg von Red Bull Racing hin, schliesslich haben Max Verstappen und Sergio Pérez alle bisherigen Rennsiege in dieser Saison unter sich aufgeteilt.

Geht es um die Erfolge von Red Bull Racing, wird oft ein Name genannt: Adrian Newey. Der kluge Ingenieur zeichnet sich verantwortlich für die Konstruktionen der Rennwagen, mit denen Verstappen und Pérez auf Punktejagd gehen. Doch er selbst will die Lorbeeren nicht für sich beanspruchen. Gegenüber «Sky Italia» sagt er: «Theoretisch bin ich für alle verantwortlich, aber ich sehe das nicht so.»

«Wir versuchen, eine sehr flache Team-Struktur zu haben, in der wir jeden ermutigen, zu kommunizieren und die E-Mail-Kultur zu minimieren. Wir halten die Leute dazu an, miteinander zu reden, so soll etwa ein Aerodynamik-Designer sich mit demjenigen austauschen, der die mechanische Lösung für diese aerodynamische Form entwirft», beschreibt Newey die Arbeitsweise seines Teams. Man wolle jeden mit einbeziehen. «Ausserdem haben wir einige sehr gute leitende Ingenieure», fügt er an.

Zeit, sich auf den Erfolgen auszuruhen, bleibt nicht. Der Brite betont: «Wir müssen immer damit rechnen, unter Druck zu geraten, deshalb müssen wir stetig weiterentwickeln. Sobald man in der Formel 1 etwas selbstgefällig wird, kann man sehr schnell überholt werden.»

