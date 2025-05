Dr. Helmut Marko: «Verstappen auf Podest ist möglich»

​Auf Max Verstappen ist Verlass: Platz 3 im Qualifying zum Spanien-GP, hinter den McLaren von Piastri und Norris. Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko: «Wir sollten auf Podest fahren können.»

Einmal mehr hält sich der vierfache Weltmeister Max Verstappen in der Nähe der bärenstarken McLaren-Rennwagen, die Reihenfolge auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya lautet Oscar Piastri, Lando Norris und Max Verstappen. Der Niederländer übrigens mit der genau gleich schnellen Zeit wie Mercedes-Fahrer George Russell, weil Max sie aber zuerst erzielt hat, erhält er Vortrittsrecht.

Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko ordnet das Geschehen in Katalonien so ein: «Der Abstand zur Pole-Position ist ein wenig grösser als wir erwartet hatten. Wir haben eine bessere Leistung gezeigt auf den mittelharten Reifen, mit der weichsten Reifenmischung haben wir uns etwas schwerer getan.»

«Gleichzeitig liegen wir nur eine Zehntelsekunde hinter Norris. Die Zeit verlieren wir vor allem im ersten Sektor. Fürs Rennen sind wir, hm, vielleicht nicht optimistisch, was den Sieg angeht, aber eine Podestplatzierung sollte möglich sein.»



Der Eindruck in Katalonien: ein sehr guter erster Tag, aber kein idealer Samstag. Dr. Marko weiter: «Nun, die Fahrzeugbalance war dieses Mal zufriedenstellend. Wir stellen aber immer wieder fest – je weicher die Reifen und je höher die Umgebungstemperaturen, desto weniger Grip baut das Auto auf. Wie wir das lösen sollen, weiss ich auch nicht. Grundsätzlich sind wir dennoch einen Schritt näher an McLaren herangekommen.»



Yuki Tsunoda wird den Spanien-GP in aller Wahrscheinlichkeit von P20 in Angriff nehmen müssen (ausser wir haben noch Verschiebungen im Startfeld). Dr. Marko redet nicht um den heissen Brei herum: «Diese Leistung ist enttäuschend, denn am Freitag war Yuki noch recht nahe an Max dran.»



«Ein letzter Platz, das muss hinterfragt werden, auch wenn Yuki nicht die jüngste Fahrzeugspezifikation fährt. Im Qualifying ging überhaupt nichts mehr.»





Qualifying, Spanien

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:11,546 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:11,755

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:11,848

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:11,848

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:12,045

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:12,111

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:12,131

08. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:12,199

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:12,252

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:12,284

11. Alex Albon (T), Williams, 1:12,641

12. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:12,756

13. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:12,763

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:13,058

15. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:13,315

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:13,190

17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:13,201

18. Carlos Sainz (E), Williams, 1:13,203

19. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:13,334

20. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:13,385