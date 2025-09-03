Cadillac: IndyCar-Ass Colton Herta ist Testfahrer

​Die Stammfahrer von Cadillac für 2026 sind der Finne Valtteri Bottas und der Mexikaner Sergio Pérez. Nun steht fest, wer für die F1-Einsteiger als Testfahrer arbeiten wird – IndyCar-Star Colton Herta.

Der Formel-1-Rennstall Cadillac hat am 3. September bestätigt, dass der neunfache IndyCar-Rennsieger Colton Herta als Testfahrer fungieren wird, während sich das Team auf den Einstieg in die F1-Startaufstellung für die Formel-1-Weltmeisterschaftssaison 2026 vorbereitet.

Für den 25-jährigen Herta markiert die Saison 2026 eine Rückkehr in den europäischen Rennsport, da der Rennfahrer der zweiten Generation – der Sohn des IndyCar- und ChampCar-Fahrers Bryan Herta – 2015 sein europäisches Renndebüt gab. Innerhalb von zwei Jahren sicherte er sich vier Siege, sechs Podiumsplätze und fünf Pole-Positions in der Euroformula Open Championship. Anschliessend nahm er an sechs britischen F3-Rennen teil und erreichte drei Podiumsplätze, darunter einen Sieg in Brands Hatch, bevor er 2017 nach Amerika zurückkehrte.

In seiner siebten IndyCar-Saison kann Herta auf 9 Siege, 16 Pole-Positions und mehr als 1000 Führungsrunden in seinen 116 Karrierestarts zurückblicken. Er ist ausserdem der jüngste Fahrer, der ein Rennen der IndyCar-Serie gewonnen und eine Pole-Position errungen hat. Dieses Kunststück gelang ihm 2019 als Teenager auf dem Circuit of the Americas – der Heimat des F1-Grand Prix der USA.



Neben seiner erfolgreichen IndyCar-Karriere hat Herta mehrere Klassensiege in der IMSA Weathertech Sportscar Championship beim Rolex 24 in Daytona (2019 und 2022) sowie einen Gesamtsieg bei den 12 Stunden von Sebring 2024 errungen.



Herta wechselt in eine neue Rolle bei TWG Motorsports und ist der erste Testfahrer des Cadillac F1-Teams. Im vergangenen Monat wurde bekannt gegeben, dass das erfahrene F1-Duo Valtteri Bottas und Sergio Pérez in der Debütsaison des Teams im nächsten Jahr die erste Fahrerbesetzung bilden wird. Bekanntmachungen zu Hertas Rennprogramm für 2026 werden zu gegebener Zeit erfolgen.



Colton Herta: «Ich freue mich unglaublich, als Testfahrer zum Cadillac F1-Team zu stossen. Das ist eine Traumchance, auf die ich lange hingearbeitet habe. In dieser entscheidenden Zeit Teil des Cadillac F1-Einstiegs zu sein, konnte ich mir nicht entgehen lassen.»



«Mein Traum war es schon immer, in der Formel 1 zu fahren, und ich sehe diesen Schritt als einen großen Schritt in diese Richtung. Im Moment konzentriere ich mich darauf, Cadillac F1 mein Bestes zu geben und ein wettbewerbsfähiges Team aufzubauen.»



Graeme Lowdon, Teamchef von Cadillac F1: «Wir freuen uns sehr, Colton Herta als Testfahrer begrüssen zu dürfen. Colton ist ein aussergewöhnlich talentierter Rennfahrer mit bewährter Geschwindigkeit, fahrerischem Können und einer für sein Alter weit überragenden Reife. Seine Erfahrung im amerikanischen Spitzenmotorsport als Teil der TWG Motorsport-Familie macht ihn zur idealen Besetzung für diese Rolle. Er wird unserem Team wertvolle und frische Einblicke, Perspektiven und Energie verleihen, während wir weiter für die Zukunft bauen.»



«Dass ein amerikanischer Fahrer zu einem amerikanischen Formel-1-Team wechselt, ist ein enorm wichtiger Moment, nicht nur für unser Team, sondern für den gesamten amerikanischen Motorsport. Colton verkörpert die Leidenschaft, den Ehrgeiz und den Wettbewerbsgeist, die das Cadillac Formel-1-Team ausmachen, und wir sind stolz, dass er die amerikanische Flagge mit uns auf der Weltbühne trägt.»