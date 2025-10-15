Racing Bulls: Sonderlackierung USA-GP Austin (Texas)

​Für den Grossen Preis der USA auf dem Circuit of the Americas bei Austin (Texas) haben sich die Racing Bulls etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Sonderlackierung für die Autos von Isack Hadjar und Liam Lawson.

Am 15. Oktober haben die Racing Bulls eine Sonderlackierung für den USA-GP in Austin/Texas enthüllt: eine auffällige Lackierung in perlmuttschwarzem und bernsteinfarbenem Schildpatt-Muster. Die Sonderlackierung, die zusammen mit dem mehrfach mit Platin ausgezeichneten Sänger, Songwriter und Produzenten Shaboozey vorgestellt wurde, spiegelt den anhaltenden Anspruch wider, die Welten von Motorsport, Musik und amerikanischer Kultur in einem starken Statement zu verbinden.

Die Lackierung des 2025er VCARB 02-Modells der Racing Bulls ist von der Cash App Tortoise Card inspiriert – einer vollständig anpassbaren Prepaid-Visa-Debitkarte, mit der Kunden ihre Finanzen selbst bestimmen können.

Das auffällige Design geht über das Auto hinaus und ist während des gesamten Rennwochenendes auf den Rennanzügen, der Teamausrüstung und der Box der Fahrer zu sehen.

Der vielseitige Künstler Shaboozey erobert sich seinen Platz im Alternative Country und Hip-Hop. Sein jüngstes Werk, das von Kritikern gefeierte Meisterwerk «Where I’ve been isn’t where I’m going» debütierte in den Top 5 der Billboard 200 und wurde von der New York Times dafür gelobt, Hip-Hop-Körper in den Country zu bringen. Die Hitsingle des Albums «A Bar Song (Tipsy)», die auf Platz 1 der Billboard Hot 100 landete, machte ihn zum Mainstream-Star.



Anlässlich des Debüts der Sonderlackierung veröffentlichte Cash App einen Kurzfilm mit Shaboozey und dem Komiker Caleb Pressley. Der von Alex Russell inszenierte Spot zeigt die beiden in einem Diner, wo sie sich vor dem Renntag geistreich über ihre verschiedenen Schildkröten-Accessoires unterhalten.



Der Film endet damit, dass Shaboozey selbstbewusst die Rechnung mit seiner Cash App Tortoise Card entgegennimmt – eine Anspielung auf den mühelosen Stil und die Energie, die das Design repräsentiert. Sehen Sie sich den Film hier an.



Shaboozey sagt: «Ich war begeistert, diese Karte Anfang des Jahres auf den Markt zu bringen, und sie jetzt auf einem F1-Auto zum Leben zu erwecken, ist einfach elektrisierend. Cash App setzt mit seinen Partnerschaften immer neue Massstäbe.»



Peter Bayer, CEO der Visa Cash App Racing Bulls: «Wir haben uns einmal mehr auf eine für VCARB typische Weise mit der Kultur auseinandergesetzt. Diese besonderen Designs sind Teil unserer Identität geworden – Momente, in denen Motorsport auf Musik, Mode und Kreativität trifft. Das Design, das wir dieses Wochenende auf die Strecke bringen, ist ein weiterer mutiger Ausdruck dieses Geistes, und Austin ist der perfekte Ort, um ihn zum Leben zu erwecken.»