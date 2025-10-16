Toto Wolff: George Russell wurde unterschätzt

Mercedes-Teamchef Toto Wolff verrät, dass er glaubt, George Russell sei all die Jahre seiner Karriere unterschätzt worden. Und: Welche wichtige Russell nach dem Weggang von Lewis Hamilton zu Ferrari spielte.

Am Mittwoch vor dem Formel-1-GP in Austin machte Mercedes offiziell, was sich schon lange angedeutet hatte: Auch 2026 wird die Fahrerpaarung des Teams lauten: George Russell und Kimi Antonelli. Überraschend nur: die Laufzeit von einem Jahr. Bei Autosport in New York sprach Mercedes-Teamchef Toto Wolff jetzt über seinen Schützling Russell.

Wolff: «Es hat glaube ich viel Aufregung um den Weggang von Lewis (Hamilton, Anm.) und die Ankunft eines 18-Jährigen (Kimi Antonelli, Anm.) gegeben, sowie um das Risiko, das wir damit eingegangen sind.» Der für Mercedes Anfang 2024 überraschend gekommene Weggang von Rekordweltmeister Lewis Hamilton zu Ferrari sorgte dafür, dass die Fahrerfrage für 2025 zunächst länger offen war. Mercedes baggerte an Red Bull Racing-Pilot Max Verstappen, bekam ihn aber nicht. Schließlich also die Verpflichtung des damals erst 18-jährigen Kimi Antonelli.

Wolff sagt jetzt aber: «Tatsächlich war das Risiko gar nicht so groß, weil wir George hatten. Er wurde in all den Jahren immer ein wenig unterschätzt, vielleicht weil er eher introvertiert ist. Und wenn dein Teamkollege Lewis Hamilton ist, bekommst du natürlich weniger Aufmerksamkeit.» Als Rekordweltmeister und Mode-Ikone zieht Hamilton stets die Blicke auf sich.

Wolff: «Wenn George den Modestil wie Lewis hätte, hätte er vielleicht mehr Fotos bekommen, aber so ist er nun mal nicht. Es war also immer gut zu wissen, dass wir George als einen der besten Fahrer hatten, und dann war es ein langfristiger Plan, Kimi zu holen.» Und nun geht die 2025er-Fahrerpaarung 2026 auch in die zweite Saison.

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 336 Punkte

02. Norris 314

03. Verstappen 273

04. Russell 237

05. Leclerc 173

06. Hamilton 125

07. Antonelli 88

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Alonso 36

12. Sainz 32

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 20

17. Gasly 20

18. Bearman 18

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 650 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 325

03. Ferrari 298

04. Red Bull Racing 290

05. Williams 102

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 68

08. Sauber 55

09. Haas 46

10. Alpine 20