Yuki Tsunoda: Vertrauen gewonnen, Rhythmus gefunden
Yuki Tsunoda
Red Bull Racing-Pilot Yuki Tsunoda möchte im letzten Viertel der Saison noch mal richtig aufdrehen und den Schwung aus Aserbaidschan mitnehmen. Drei Sprints und sechs Grands Prix stehen noch an – als nächstes Austin, bei dem Samstag Sprint und Sonntag Rennen auf dem Plan stehen.
Yuki Tsunoda: «Sprint-Wochenenden haben ihre eigenen Herausforderungen, und das bedeutet, dass die Arbeit, die man am Freitag im Auto leistet, wirklich zählen muss.» Mit nur einer einzigen Trainingssession und entsprechend bis zu 60 Minuten ist nicht viel Zeit, sich einzugrooven. An normalen Rennwochenenden bleibt den Fahrern dreimal so lange Zeit.
Was Tsunoda dabei helfen dürfte: «Seit Baku habe ich echtes Vertrauen in das Auto gewonnen und die Dinge haben sich für mich und das Team gut entwickelt. Ich habe einen guten Rhythmus gefunden.» In Aserbaidschan wurde er Sechter.
Vor zwei Wochen in Singapur ein kleiner Dämpfer, aber Tsunoda blickt zuversichtlich nach vorn: «Singapur hat seine eigenen Herausforderungen mit sich gebracht, aber hier in Austin hoffe ich, dass diese Rennstrecke uns wieder in die Lage versetzt, das Beste aus mir und dem Auto herauszuholen.»
Auf das Rennen in Texas freut sich der Japaner besonders: «Ich freue mich auf diese Woche in Austin. Es ist immer eine tolle Woche, abseits der Rennstrecke super stressig, aber sehr unterhaltsam. Irgendwann werde ich mich bei einem klassischen texanischen Barbecue entspannen, aber mein ganzes Augenmerk liegt auf der Rennstrecke und darauf, das Beste aus diesem Wochenende herauszuholen.» Und dann gibt’s ja am Sonntagabend vielleicht die passende Belohnung…
