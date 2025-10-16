Yuki Tsunoda: Vertrauen gewonnen, Rhythmus gefunden

Formel-1-Pilot Yuki Tsunoda erklärt vor dem Austin-Wochenende: Er hat einen guten Rhythmus gefunden und viel Vertrauen in seinen Boliden von Red Bull Racing gewonnen. An einem besonderen Wochenende will er alles geben.

Red Bull Racing-Pilot Yuki Tsunoda möchte im letzten Viertel der Saison noch mal richtig aufdrehen und den Schwung aus Aserbaidschan mitnehmen. Drei Sprints und sechs Grands Prix stehen noch an – als nächstes Austin, bei dem Samstag Sprint und Sonntag Rennen auf dem Plan stehen.

Yuki Tsunoda: «Sprint-Wochenenden haben ihre eigenen Herausforderungen, und das bedeutet, dass die Arbeit, die man am Freitag im Auto leistet, wirklich zählen muss.» Mit nur einer einzigen Trainingssession und entsprechend bis zu 60 Minuten ist nicht viel Zeit, sich einzugrooven. An normalen Rennwochenenden bleibt den Fahrern dreimal so lange Zeit.

Was Tsunoda dabei helfen dürfte: «Seit Baku habe ich echtes Vertrauen in das Auto gewonnen und die Dinge haben sich für mich und das Team gut entwickelt. Ich habe einen guten Rhythmus gefunden.» In Aserbaidschan wurde er Sechter.

Vor zwei Wochen in Singapur ein kleiner Dämpfer, aber Tsunoda blickt zuversichtlich nach vorn: «Singapur hat seine eigenen Herausforderungen mit sich gebracht, aber hier in Austin hoffe ich, dass diese Rennstrecke uns wieder in die Lage versetzt, das Beste aus mir und dem Auto herauszuholen.»

Auf das Rennen in Texas freut sich der Japaner besonders: «Ich freue mich auf diese Woche in Austin. Es ist immer eine tolle Woche, abseits der Rennstrecke super stressig, aber sehr unterhaltsam. Irgendwann werde ich mich bei einem klassischen texanischen Barbecue entspannen, aber mein ganzes Augenmerk liegt auf der Rennstrecke und darauf, das Beste aus diesem Wochenende herauszuholen.» Und dann gibt’s ja am Sonntagabend vielleicht die passende Belohnung…

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 336 Punkte

02. Norris 314

03. Verstappen 273

04. Russell 237

05. Leclerc 173

06. Hamilton 125

07. Antonelli 88

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Alonso 36

12. Sainz 32

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 20

17. Gasly 20

18. Bearman 18

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 650 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 325

03. Ferrari 298

04. Red Bull Racing 290

05. Williams 102

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 68

08. Sauber 55

09. Haas 46

10. Alpine 20