Formel 1 in Austin: Sprint, Hitze, Überholmanöver

Im letzten Saisonviertel ist der Kampf um die WM-Plätze noch eng. Williams will in Austin gut vorlegen, um Platz 5 in der Konstrukteurswertung auszubauen. Worauf es dabei ankommen wird auf dem Circuit of the Americas.

Das letzte Viertel der Saison 2025 steht bevor – und noch ist es ziemlich eng in der Konstrukteurswertung. Das englische Williams-Team liegt zwar mit 102 Punkten recht solide auf Platz 5 (Red Bull Racing davor ist mit 290 in weiter Ferne). Doch weiter hinten lauert die Konkurrenz: Die Racing Bulls stehen bei 72 Zähler, Aston Martin hat 68 Punkte. Beide könnten mit einer guten Serie noch locker an Williams vorbeiziehen. Damit die Konkurrenten erst gar nicht Morgenluft wittern, will Williams am besten direkt gut vorlegen. Erste Chance im vierten Viertel: Austin mit Sprint und Grand Prix.

Williams-Pilot Alex Albon: «Austin ist ein besonderer Ort, den ich immer gerne besuche. Nicht nur das Essen ist immer gut, auch die Stadt ist großartig und die Fans bringen definitiv die Energie von Texas mit. An diesem Wochenende kehrt das Sprint-Format zurück, daher müssen wir mit nur einer Trainingssession schnell auf Geschwindigkeit kommen.» 60 Minuten Training – und dann zählt’s mit Sprint-Quali, Sprint, Qualifying und GP direkt.

Der Brite merkt an: «Es ist eine anspruchsvolle und unterhaltsame Strecke, und es sieht so aus, als würde es dieses Wochenende sehr heiß werden. Aber es ist auch eine Strecke, die Überholmöglichkeiten bietet und einen tollen Flow hat, sodass alles passieren kann.»

Sein Teamkollege Carlos Sainz sagt: «Mit dem Sprint-Format wird es ein spannendes und actionreiches Wochenende werden. Wir hatten als Team ein paar starke Wochen und bauen gerade eine gute Dynamik auf, daher freue ich mich darauf, wieder auf die Strecke zu gehen und hoffentlich weitere Punkte zu sammeln, um den fünften Platz in der Meisterschaft zu halten.»

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 336 Punkte

02. Norris 314

03. Verstappen 273

04. Russell 237

05. Leclerc 173

06. Hamilton 125

07. Antonelli 88

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Alonso 36

12. Sainz 32

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 20

17. Gasly 20

18. Bearman 18

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 650 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 325

03. Ferrari 298

04. Red Bull Racing 290

05. Williams 102

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 68

08. Sauber 55

09. Haas 46

10. Alpine 20