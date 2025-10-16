Die Sonderlackierungen der Formel-1-Teams für Austin

In Austin fahren sechs von zehn Formel-1-Teams mit einer anderen Lackierung als üblich. Mit dabei: Ein 2002er-Modell, eine Schildpatt-Lackierung, ein KI-Anstrich und ganz viele wissenschaftliche Formeln.

Huch? Die sehen ja alle komplett anders aus! Sonderlackierungen werden in der Formel 1 immer beliebter – und vor allem rund um den US-Grand-Prix in Austin überbieten sich die Teams gegenseitig. Viele wichtige Sponsoren sitzen in den USA – daher gibt’s Sonderlack anlässlich des Austin-Rennens. Gleich sechs Teams sehen in Austin anders aus als gewohnt.

Wir haben eine Übersicht für Sie gemacht: Wer fährt am Wochenende mit frischem Anstrich? Was steckt dahinter? Alle Sonderlackierungen finden Sie oben im Artikelbild zum Durchklicken.

Die Racing Bulls sind mit einer Schildkröten-Lackierung unterwegs, inspiriert von der Cash App Tortoise Card (mehr dazu hier).

Die meisten Lackierungen sind Partner-Lackierungen. McLaren fährt mit einer Lackierung für den US-Tech-Giganten Google und dessen KI-Ableger Gemini. Passend dazu tragen Oscar Piastri und Lando Norris auch noch besondere Rennanzüge mit viel Weiß und Regenbogenfarben in einem Streifen an der Seite.

Aston Martin ist mit viel Wissenschaft unterwegs. Die Lackierung ist eine Partnerschaft mit Titelsponsor Aramco. Der Ölgigant startet eine «STEM Challenge», also im deutschen Sprachraum MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik), am Campus des Teams. Auf dem Seitenkasten und am Frontflügel des Aston Martins sind an diesem Wochenende passenderweise wissenschaftliche Formeln im Lack.

Williams fährt in Austin eine Retro-Lackierung in Grau und Dunkelblau. Das Design erinnert an den FW24, mit dem Juan Pablo Montoya 2002 in Monza mit Rekordzeit auf Pole fuhr. Montoya hat die Lackierung zusammen mit Titelsponsor Atlassian (allerdings ein australisches und kein amerikanisches Unternehmen) auf einer texanischen Ranch vorgestellt.

Alpine fährt nicht nur in Austin, sondern bei den drei jetzt anstehenden Amerika-Rennen (Austin, Mexiko und Brasilien) mit einem Touch Gelb. Grund dafür ist ein Arrangement mit dem südamerikanischen E-Commerce-Unternehmen Mercado Libre. Der Argentinier Franco Colapinto ist Markenbotschafter des Unternehmens.

Haas hat wie jedes Jahr zum US-Grand-Prix eine Sonderlackierung dabei. Das US-Team feiert den Heim-GP und ist in Stars and Stripes lackiert – in Anlehnung an die US-Flagge und -Farben, aber auch passend zur Gestaltung des Circuit of the Americas in Austin.

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 336 Punkte

02. Norris 314

03. Verstappen 273

04. Russell 237

05. Leclerc 173

06. Hamilton 125

07. Antonelli 88

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Alonso 36

12. Sainz 32

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 20

17. Gasly 20

18. Bearman 18

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 650 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 325

03. Ferrari 298

04. Red Bull Racing 290

05. Williams 102

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 68

08. Sauber 55

09. Haas 46

10. Alpine 20