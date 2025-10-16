Jacques Villeneuve schwärmt von Max Verstappen
Max Verstappen
Ex-Formel-1-Pilot Jacques Villeneuve kommt nicht raus aus dem Schwärmen für Vierfach-Weltmeister Max Verstappen von Red Bull Racing. Beim Sportfestival der Gazzetta dello Sport sagte der Kanadier über Verstappen: «Er ist der Beste und gehört zur alten Schule. Er ist sehr gut im Simulator, er fährt dort sogar Rennen. Aber er ist auch auf der Rennstrecke gut und versteht die Dinge aus der Praxis. Er gibt den Ingenieuren Anweisungen, vielleicht sogar entgegen ihren Daten. Und dann stellt sich oft heraus, dass er Recht hat.»
Der Weltmeister von 1997 stellt klar: «Niemand sonst macht das so, aus einem ganz einfachen Grund: Die anderen sind nicht so gut wie er.» Kürzlich hatte Villeneuve daher auch klargestellt, dass er noch an einen Verstappen-Titel 2025 glaubt.
Villeneuve schwärmt weiter von Verstappen: «Früher gab es vier, fünf Fahrer, die auf dem gleichen Niveau wie der Beste waren. Nehmen wir Senna. Jetzt ist das nicht mehr so. Jetzt wollen die Ingenieure Fahrer, die nicht reden, sondern tun, was sie ihnen sagen. Und deshalb lernen junge Fahrer bestimmte Dinge nicht mehr.» Verstappen kann das noch – ist ja schließlich von der alten Schule, wie Villeneuve sagt.
