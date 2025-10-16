Jacques Villeneuve schwärmt von Max Verstappen

1997er-Weltmeister Jacques Villeneuve glaubt an einen Verstappen-WM-Titel 2025 – und der Kanadier erklärt, was den Red Bull Racing-Piloten so gut macht und warum das in der modernen Formel 1 besonders ist.

Ex-Formel-1-Pilot Jacques Villeneuve kommt nicht raus aus dem Schwärmen für Vierfach-Weltmeister Max Verstappen von Red Bull Racing. Beim Sportfestival der Gazzetta dello Sport sagte der Kanadier über Verstappen: «Er ist der Beste und gehört zur alten Schule. Er ist sehr gut im Simulator, er fährt dort sogar Rennen. Aber er ist auch auf der Rennstrecke gut und versteht die Dinge aus der Praxis. Er gibt den Ingenieuren Anweisungen, vielleicht sogar entgegen ihren Daten. Und dann stellt sich oft heraus, dass er Recht hat.»

Der Weltmeister von 1997 stellt klar: «Niemand sonst macht das so, aus einem ganz einfachen Grund: Die anderen sind nicht so gut wie er.» Kürzlich hatte Villeneuve daher auch klargestellt, dass er noch an einen Verstappen-Titel 2025 glaubt.

Villeneuve schwärmt weiter von Verstappen: «Früher gab es vier, fünf Fahrer, die auf dem gleichen Niveau wie der Beste waren. Nehmen wir Senna. Jetzt ist das nicht mehr so. Jetzt wollen die Ingenieure Fahrer, die nicht reden, sondern tun, was sie ihnen sagen. Und deshalb lernen junge Fahrer bestimmte Dinge nicht mehr.» Verstappen kann das noch – ist ja schließlich von der alten Schule, wie Villeneuve sagt.

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 336 Punkte

02. Norris 314

03. Verstappen 273

04. Russell 237

05. Leclerc 173

06. Hamilton 125

07. Antonelli 88

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Alonso 36

12. Sainz 32

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 20

17. Gasly 20

18. Bearman 18

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 650 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 325

03. Ferrari 298

04. Red Bull Racing 290

05. Williams 102

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 68

08. Sauber 55

09. Haas 46

10. Alpine 20