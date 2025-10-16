Lewis Hamilton/Ferrari: «Ich konnte nicht mehr atmen»

​Der englische Superstar Lewis Hamilton kommt bei Ferrari einfach nicht in die Hufe. Der siebenfache Weltmeister hat vor dem GP-Wochenende Ungewöhnliches erlebt: «Ich sass erstmals auf einem Pferd.»

Die bisherige GP-Saison 2025 von Lewis Hamilton bei Ferrari in 23 Worten: Grosse Anpassungsprobleme, keine GP-Podestplatzierung, von Charles Leclerc in Sachen Speed in den Schatten gestellt. Einziges Highlight: Sieg von Pole im Sprint von China.

Das GP-Wochenende in den USA begann für Lewis Hamilton eher ungewöhnlich. Der Ferrari-Star enthüllt: «Ich sass gestern erstmals auf einem Pferd. Nein, wirklich!»

«Als ich klein war, lag gegenüber eine Wiese und da war ein Pferd. Es war ziemlich schüchtern. Es war auch jeden Tag alleine. Also versuchte ich, ein wenig Zeit mit ihm zu verbringen. Leider haben wir dann herausgefunden, das sich an Asthma leide. Ich habe eine allergische Attacke bekommen, die hatte es in sich, ich konnte nicht mehr atmen, das hat mir irre Angst gemacht.»

«Dann bin ich Pferden jahrelang ferngeblieben. Bis Anfang 2025, da hatten wir ein Foto-Shooting mit einem Pferd. Also nahm ich ein Anti-Allergikum. Und alles ging gut. Nun hatten wir gestern ein weiteres Shooting, und ich merkte, dass ich normal atmen kann, also habe ich gefragt: Darf ich mich mal aufs Pferd setzen?»

«Das war alles prima, bis sich das Pferd bewegt hat. Denn es kam der Punkt, an dem es munter losgaloppiert ist, und ich hatte voll die Panik! Aber es hat auch irre Spass gemacht. Ich werde in Zukunft sicher mehr mit Pferden machen – fabelhafte Tiere.»



Von einem PS zu 1000 PS. Was kann Hamilton hier mit Ferrari reissen? Lewis meint: «Ich gehe ohne Erwartungen ins Wochenende. Ich weiss, dass ich alles gebe, ich will mit dem Team weiter wachsen, es gibt viel Positives, das wir umsetzen wollen.»



«Wir haben das Singapur-Wochenende ausgiebig analysiert, und ich weiss – da steckt noch mehr im Wagen, das ich herausholen will. Letztlich aber sind die letzten sechs GP-Wochenenden des Jahres wie ein riesiger Test, um uns so gut als möglich auf 2026 vorzubereiten.»







Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:40:22,367 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,430 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren +6,066

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +8,146

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +33,681

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +45,996

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:20,667 min

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:25,251*

09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:33,527

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

14. Alex Albon (T), Williams, +1

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

18. Esteban Ocon (F), Haas, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

20. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

*5-sec-Zeitstrafe fürs Verlassen der Strecke





WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 336 Punkte

02. Norris 314

03. Verstappen 273

04. Russell 237

05. Leclerc 173

06. Hamilton 125

07. Antonelli 88

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Alonso 36

12. Sainz 32

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 20

17. Gasly 20

18. Bearman 18

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 650 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 325

03. Ferrari 298

04. Red Bull Racing 290

05. Williams 102

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 68

08. Sauber 55

09. Haas 46

10. Alpine 20