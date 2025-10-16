Günther Steiner: Max Verstappen vor Lewis Hamilton

​Der frühere Haas-Teamchef Günther Steiner hat sich Gedanken darüber gemacht, wer wohl der grösste Formel-1-Fahrer aller Zeiten ist. Seine Top-Ten-Liste birgt einige saftige Überraschungen.

Wer ist der grösste Formel-1-Fahrer in 75 Jahren Königsklasse? Darüber haben Fans und Fachleute schon unzählige Stunden gefachsimpelt. Vor kurzem hat sich auch der frühere Haas-Teamchef Günther Steiner im Podcast Red Flags Gedanken gemacht, und seine Liste ist ziemlich verblüffend.

Die Top-Ten von Steiner

1. Juan Manuel Fangio (RA)

2. Niki Lauda (A)

3. Ayrton Senna (BR)

4. Jackie Stewart (GB)

5. Michael Schumacher (D)

6. Max Verstappen (NL)

7. Lewis Hamilton (GB)

8. Alain Prost (F)

9. Mario Andretti (USA)

10. Graham Hill (GB)

Da gehen einige Brauen hoch – kein Jim Clark, kein Jack Brabham, kein Emerson Fittipaldi, kein Nelson Piquet, kein Fernando Alonso, kein Sebastian Vettel. Und dann diese Reihenfolge …

Juan Manuel Fangio auf der 1, dazu meint Steiner: «Fangio gewann Titel mit Alfa Romeo, Maserati, Mercedes und Ferrari. Er war ein Mechanik-Experte und wusste, wie man ein Auto perfekt abstimmt – zu einer Zeit, als Zuverlässigkeit ebenso wichtig war wie Geschwindigkeit. Er gewann fünf Weltmeisterschaften, hält den Rekord für die höchste Siegquote, war der älteste Champion und startete in etwa 56 % der Rennen von der Pole-Position. Es ist fast unmöglich, Fahrer aus den 1950er-Jahren mit denen von heute zu vergleichen, aber es gibt schon Gründe warum Größen wie Emerson Fittipaldi ihn als Idol betrachten.»



Zu Max Verstappen erklärt Steiner: «Max ist einer, der sich in dieser Liste nach oben arbeiten wird, wenn er noch ein paar Siege erringt und so weitermacht wie bisher. Und ich mag es sehr, wenn sich Formel-1-Fahrer in anderen Kategorien versuchen, das hebt ihn von anderen GP-Piloten ab. Ich finde Fahrer interessanter, die sich auf diese Weise bewähren wollen. Das sagt sehr viel über ihre Qualitäten als Racer aus.»



Der vielseitige Verstappen stand in den vergangenen sechs Ausgaben des USA-GP in Austin immer auf dem Podest: Zweiter 2018, Dritter 2019, Sieger 2021, 2022 und 2023, Dritter 2024.



Zum kommenden Wochenende meint Max: «Ich werde versuchen, hier zu gewinnen. Wir haben Fortschritte gemacht, auf einigen Strecken hat sich das eher gezeigt als auf anderen. In Singapur haben wir sicher nicht das Beste aus dem Wagen geholt, das wollen wir hier in Texas besser machen.»



«Ich mag Austin, eine fabelhafte Rennstrecke, auch wenn das im Sprintformat alles immer ein wenig hektisch ist. Ich bin selber neugierig herauszufinden, was wir hier reissen können.»



Klar wird Max auf seine Titelchancen angesprochen. Verstappen meint: «Es hat sich nichts verändert, meine Chancen sind fifty-fifty, entweder ich verteidige meinen Titel erfolgreich oder eben nicht; und wenn nicht, dann geht die Welt nicht unter. Ich bin da nicht unter Druck, ich habe vier Mal Weltmeister werden dürfen und kann voll angreifen. Ich habe nichts zu verlieren.»



«Die Verbesserungen am Auto haben dazu geführt, dass die Fahrzeugbalance besser ist, der Wagen ist angenehmer zu fahren. Aber ich kann nicht sagen, ob wir auf jeder der letzten sechs Strecken des Jahres siegfähig sein wird. McLaren hat noch immer das beste Auto, vor allem in mittelschnellen Kurven.»





Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:40:22,367 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,430 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren +6,066

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +8,146

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +33,681

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +45,996

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:20,667 min

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:25,251*

09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:33,527

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

14. Alex Albon (T), Williams, +1

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

18. Esteban Ocon (F), Haas, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

20. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

*5-sec-Zeitstrafe fürs Verlassen der Strecke





WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 336 Punkte

02. Norris 314

03. Verstappen 273

04. Russell 237

05. Leclerc 173

06. Hamilton 125

07. Antonelli 88

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Alonso 36

12. Sainz 32

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 20

17. Gasly 20

18. Bearman 18

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 650 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 325

03. Ferrari 298

04. Red Bull Racing 290

05. Williams 102

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 68

08. Sauber 55

09. Haas 46

10. Alpine 20