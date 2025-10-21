Button zu Piastri: Nerven-Flattern wegen Verstappen

​Der Vorsprung von Formel-1-WM-Leader Oscar Piastri schmilzt und schmilzt. Weltmeister Jenson Button (45) weist darauf hin, worauf der 24-jährige McLaren-Fahrer in dieser kritischen Phase achten muss.

Nur Platz 5 für WM-Leader Oscar Piastri beim Grossen Preis der USA in Austin (Texas), wieder wichtige Punkte verloren gegen Max Verstappen (Sieger) und Lando Norris (Zweiter).

Formel-1-Champion Jenson Button, als GP-Experte der britischen Sky in Texas: «Klar hat Oscar sein Handwerk nicht verlernt. Aber er fährt herum und fragt sich: ‚Warum kann ich das Auto nicht so fahren wie mein Teamkollege? So wie ich es früher gemacht habe?‘ Der Druck steigt, wenn die Dinge schiefgehen und man auch beim Set-up etwas in die falsche Richtung geht.»

«Es ist auch ganz schwierig, da wieder rauszukommen. In so einer Situation kommt es darauf an, die richtigen Leute um sich herum zu haben. Der Druck ist enorm, kein Druck ist höher, als im Kampf um einen WM-Titel zu stehen.»

«Ja, Oscar befindet sich in einer sehr kniffligen Situation. Das Auto bringt nicht die Leistung, die er sich erhofft hatte, und auch nicht die Leistung zu Beginn des Jahres. Es war so stark, er war damit fast unschlagbar. Jetzt ist er mit dem Auto etwas im Rückstand, gemessen an Norris, und natürlich denkt er an die Weltmeisterschaft.»



«Man achtet darauf, in bestimmten Rennen keine Punkte zu verlieren und keine Fehler zu machen, und genau dann passieren Fehler. Ich muss sagen, ich bin der Erste, der im Kampf um die Weltmeisterschaft am Ende zu viele Fehler gemacht hat. Ich habe mich 2009 selbst zu sehr unter Druck gesetzt und bin damit nicht gut umgegangen.»



«Hoffentlich hat Oscar aus den Fehlern Anderer gelernt. Sein Manager Mark Webber, der in der Formel 1 schwierige Zeiten durchlebt hat und ihm in dieser Situation hilft, positiv zu bleiben, steht ihm zur Seite.»



Der 306-fache GP-Teilnehmer Button (15 Siege, Champion 2009 mit BrawnGP) wittert Lando Norris mit Rückenwind: «Er wirkte in den letzten Rennen sehr positiv. Der Vorfall in Singapur war natürlich nicht gut; man möchte seinen Teamkollegen im Rennen nie berühren. Dennoch wirkt Lando selbstbewusst und hatte in Texas von Anfang an drei Zehntel Vorsprung auf Oscar, und das hat sich das ganze Wochenende über fortgesetzt.»



«Das gibt ihm viel Selbstvertrauen für den Rest der Saison, und für Oscar wird es schwieriger. Ihre Saison entwickelt sich im Moment in unterschiedliche Richtungen. Lando ist selbstsicherer, Oscar eher am Hadern und ein wenig negativ eingestellt, was wir bei Oscar nie für möglich gehalten hätten. Aber so etwas passiert, wir sind alle nur Menschen. Es ist Sport – und mental ist kein Sport so hart wie die Formel 1.»







USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:00,161 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +7,979 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,373

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +28,536

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,678

06. George Russell (GB), Mercedes, +33,456

07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +52,714

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +57,249

09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:04,772 min

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:10,001

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:13,209

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:14,778

13. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1:15,746

14. Alex Albon (T), Williams, +1:20,000

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1:23,043

16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:32,808

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Carlos Sainz (E), Williams, Kollision







WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 346 Punkte

02. Norris 332

03. Verstappen 306

04. Russell 252

05. Leclerc 192

06. Hamilton 142

07. Antonelli 89

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 28

17. Gasly 20

18. Bearman 20

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 678 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 341

03. Ferrari 334

04. Red Bull Racing 331

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Sauber 59

09. Haas 48

10. Alpine 20