Ferrari: Woher kam die Leistungssteigerung im GP?

Im Sprint-Qualifying hing der Haussegen bei Ferrari noch schief, in der GP-Quali und im F1-Rennen von Austin dann plötzlich die Leistungssteigerung. Woran die starken Schwankungen liegen, erklärt Teamchef Vasseur.

Nach dem Qualifying für den Grand Prix der USA in Austin und nach dem Rennen selbst sah man bei Ferrari etwas, das man zuletzt eher selten gesehen hat: gute Stimmung und ein ehrliches, gefühltes Lächeln. Noch in der Sprint-Quali am Freitag war es erst mal gar nicht gut für die Roten gelaufen (Startplatz 8 und 10 für das Mini-Rennen). Doch dann kam die Ferrari-Wende.

Die Fahrer verstehen ihr Auto nicht mehr. Immerhin: Ein Aufwärtstrend war erkennbar. Im Qualifying für den GP dann plötzlich die Startpositionen 3 und 5. Die Leistungssteigerung binnen eines Tages.

Teamchef Frederic Vasseur erklärte nach dem Rennen: «Ich denke, wenn man SQ3 und Q3 vergleicht, sieht man einen großen Leistungsunterschied zwischen uns und Mercedes im Vergleich zu McLaren und Red Bull. Ich weiß nicht, ob sie einen Rückschritt gemacht haben. Ich denke, wir haben einen Schritt nach vorne gemacht, auch wenn man esmit Williams und so vergleicht.»

Vasseur erklärt, warum die Schwankungen so extrem sind: «Es ist wirklich schwierig seit Beginn der Saison. Alle haben Mühe, die Reifen in den richtigen Temperaturbereich zu bringen und das Beste aus ihnen herauszuholen, und es geht rauf und runter. Für uns wahrscheinlich etwas mehr und für McLaren und Red Bull Racing wahrscheinlich etwas weniger sichtbar, weil sie einen gewissen Vorteil in Bezug auf die reine Leistung haben. Wenn sie nicht gut abschneiden, sind sie immer noch auf Platz 2 oder Platz 3, aber wenn wir nicht gut abschneiden, sind wir auf P10.»

Der Scuderia-Teamchef: «Aber es stimmt, dass das Team sich nach Freitagabend sehr gut erholt hat. Das Sprintrennen war in Ordnung, das Tempo war gut. Wir saßen hinter Carlos (Sainz, Anm.) fest, aber das Tempo war gut. Das Podium war in Ordnung, der Sprint war auch in Ordnung.»

Vasseur fasst zusammen: «Es ist das erste Mal, dass wir ein ordentliches Wochenende hinlegen, alles fehlerfrei zusammenbringen, und das zahlt sich aus. Wir haben noch einen langen Weg vor uns.» Der Weg führt noch über fünf GPs und zwei Sprints im engen Kampf um Platz 2 in der Team-WM. Nächster Halt: Am Wochenende in Mexiko.

USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:00,161 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +7,979 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,373

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +28,536

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,678

06. George Russell (GB), Mercedes, +33,456

07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +52,714

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +57,249

09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:04,772 min

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:10,001

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:13,209

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:14,778

13. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1:15,746

14. Alex Albon (T), Williams, +1:20,000

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1:23,043

16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:32,808

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Carlos Sainz (E), Williams, Kollision

WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 346 Punkte

02. Norris 332

03. Verstappen 306

04. Russell 252

05. Leclerc 192

06. Hamilton 142

07. Antonelli 89

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 28

17. Gasly 20

18. Bearman 20

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 678 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 341

03. Ferrari 334

04. Red Bull Racing 331

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Sauber 59

09. Haas 48

10. Alpine 20