Brown: Persönlich nach «Amateur»-Spruch entschuldigt

Nach dem Unfall zu Beginn des F1-Sprints in Austin ging McLaren-Racing-CEO Zak Brown Nico Hülkenberg als angeblichen Unfallverursacher hart an, ruderte später zurück – und entschuldigte sich beim Deutschen.

Starke Geste von McLaren-Racing-CEO Zak Brown vor dem Rennen in Austin: Nach seinem «Amateur»-Spruch gegen Nico Hülkenberg war der US-Amerikaner erst (nach Sichtung der Wiederholung) zurückgerudert – und entschuldigte sich dann vor dem Grand Prix auch noch persönlich beim deutschen Piloten.

Was war passiert? In der ersten Runde des Sprints kam es zu einer Kollision zwischen den beiden McLaren von Oscar Piastri und Lando Norris mit Nico Hülkenberg (Sauber) und Fernando Alonso (Aston Martin). Bis auf Hülkenberg fielen alle drei Autos aus, also auch die beiden um die Fahrer-WM kämpfenden McLaren.

Kurz nach dem Unfall war Zak Brown bei Sky live vom Kommandostand zugeschaltet. Er schob Nico Hülkenberg die Schuld in die Schuhe, zeterte unter anderem: «Einige Fahrer da draußen haben sich verhalten wie Amateure.» (Das volle Zitat finden Sie hier) Später ruderte Brown dann aber zurück. Und dann begann sein Gang nach Canossa.

Sauber-Teamchef Jonathan Wheatley verriet nach dem Rennen zu dem Zwischenfall: «Zak hat mir sehr kurz danach eine Entschuldigung gesendet. Er hat sich persönlich bei Nico entschuldigt.»

Der Brite hat Verständnis für die emotionale Reaktion von Brown: «Es ist ein leidenschaftlicher Sport. Und wenn man um die WM kämpft, zwei Autos in der ersten Kurve raus sind, dann ist es einfach, zu denken, dass es die Schuld von jemand anderem ist, und nachvollziehbar, dass man leidenschaftlich reagiert. Er hat da wohl in der Hitze des Gefechts gesprochen. Wir sind alles Racer und haben das schnell geklärt.»

Vor dem Grand Prix ging Zak Brown in der Startaufstellung zu Hülkenberg, entschuldigte sich persönlich, besiegelt durch einen Handschlag. Eine Geste, die von Größe zeugt.

USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:00,161 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +7,979 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,373

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +28,536

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,678

06. George Russell (GB), Mercedes, +33,456

07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +52,714

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +57,249

09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:04,772 min

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:10,001

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:13,209

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:14,778

13. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1:15,746

14. Alex Albon (T), Williams, +1:20,000

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1:23,043

16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:32,808

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Carlos Sainz (E), Williams, Kollision

WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 346 Punkte

02. Norris 332

03. Verstappen 306

04. Russell 252

05. Leclerc 192

06. Hamilton 142

07. Antonelli 89

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 28

17. Gasly 20

18. Bearman 20

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 678 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 341

03. Ferrari 334

04. Red Bull Racing 331

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Sauber 59

09. Haas 48

10. Alpine 20