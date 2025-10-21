Mexiko-GP im TV: Wetter, Zeitumstellung, Höhenlage
Ein Teil der GP-Strecke führt durch ein altes Baseball-Stadion
Nach einem ereignisreichen Rennwochenende in Austin macht die Formel 1 schon am kommenden Wochenende in Mexiko-Stadt Halt. Die mexikanische Hauptstadt liegt auf knapp 2000 Metern Höhe. Die Luft ist dünn, traditionell herausfordernd für die Kühlung der Boliden.
Das Wetter verspricht Stand Anfang der Woche Stabilität und angenehm warme Temperaturen. Höchsttempertaren zwischen 25 und 26 Grad Celsius, Sonne und phasenweise eine leichte Bewölkung sind angesagt, kein Regen.
In Österreich überträgt ServusTV das gesamte Rennwochenende, der ORF bringt am Sonntagabend Highlights. In der Schweiz teilen sich SRF info und SRF zwei Qualifying und Rennen. In Deutschland ist wie gewohnt Sky auf Sendung.
Achtung, knifflig: Weil in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Mitteleuropa die Uhren auf Winterzeit umgestellt werden, ist das Rennen um 21 Uhr. Fürs Qualifying und FP2 heißt es aber noch: lange aufbleiben. Die Quali beginnt bei uns um 23 Uhr, das zweite Training sogar erst um Mitternacht. Mexiko hat die Winterzeit-Umstellung abgeschafft, daher rücken wir in Europa in der Nacht zum Sonntag eine Stunde näher an Mexiko-Stadt ran.
Die Zeitumstellung führt übrigens zu der Kuriosität, dass bei Sky über Nacht um 2.30 Uhr eine Wiederholung des Qualifyings beginnt, aber um 3 Uhr, also nominell nur eine halbe Stunde später, bereits eine Sendung zur Ferrari Challenge Europe startet. Wir haben die kompletten TV-Zeiten für Sie hier gesammelt.
Großer Preis von Mexiko im TV:
Freitag, 24. Oktober
17.35 Sky Sport F1 – Max Verstappen: The DNA of a Champion
17.45 Sky Sport F1 – Sprint Kompakt – GP USA
18.00 Sky Sport F1 – Rennen – GP USA
20.00 Sky Sport F1 – Warm Up – Das Motorsport Spezial
20.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 1. Freies Training
20.30 1. Freies Training
22.00 Sky Sport F1 – Rennen Kompakt – GP USA
22.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs
23.15 ServusTV – Beginn Übertragung 1. Freies Training
23.30 Sky Sport F1 – Sprint Kompakt – GP USA
23.45 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 2. Freies Training
00.00 ServusTV – Beginn Übertragung 2. Freies Training
00.00 2. Freies Training
Samstag, 25. Oktober
02.30 Sky Sport F1 – GP Confidential
03.00 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training
04.30 Sky Sport F1 – Wiederholung 2. Freies Training
09.00 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training
10.30 Sky Sport F1 – Wiederholung 2. Freies Training
15.00 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training
16.30 Sky Sport F1 – Wiederholung 2. Freies Training
19.00 Sky Sport F1 – Greatest Races: Jenson Button / Kanada 2011
19.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 3. Freies Training
19.30 3. Freies Training
19.35 ServusTV – 3. Freies Training (Live)
22.00 Sky Sport F1 – Top 20: Spektakuläre Abflüge
22.15 Sky Sport F1 – Top 20: Boxenstopp-Chaos
22.30 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Qualifying
22.50 ServusTV – Qualifying Vorbericht
22.55 SRF info – Beginn Übertragung Qualifying
23.00 ServusTV – Beginn Übertragung Qualifying
23.00 Qualifying (bei uns im Liveticker)
00.00 ServusTV – Analyse
Sonntag, 26. Oktober (Achtung, Zeitumstellung!)
00.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying
01.00 Sky Sport F1 – Wiederholung 3. Freies Training
02.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying
06.00 Sky Sport F1 – GP Confidential
06.30 Sky Sport F1 – Rennen 1989 in Mexiko City
07.15 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying
09.50 Sky Sport F1 – Greatest Races: Gerhard Berger / Deutschland 1994
11.00 Sky Sport F1 – Familie ist Alles – Max Verstappen Exklusiv
11.20 Sky Sport F1 – Top 20: Spektakuläre Abflüge
12.45 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying
17.15 Sky Sport F1 – Hardenacke trifft… (Gast: Sebastian Vettel)
18.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying
19.30 Sky Sport F1 – Vorberichte
19.35 ServusTV – Vorbericht
20.20 SFR zwei – Beginn Übertragung Rennen
20.55 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Rennen
21.00 ServusTV – Beginn Übertragung Rennen
21.00 Großer Preis von Mexiko (bei uns im Liveticker)
22.40 ServusTV – Analyse
22.45 Sky Sport F1 – Analysen & Interviews
23.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen
23.55 ORF1 – F1 Motorhome
00.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen
00.45 ORF1 – Highlights aus Mexiko