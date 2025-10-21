Mexiko-GP im TV: Wetter, Zeitumstellung, Höhenlage

Wie wird das Wetter für den F1-Grand-Prix von Mexiko auf dem Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexiko-Stadt? Wer überträgt dieses Wochenende die Formel 1 live im TV? Welchen Einfluss hat die Zeitumstellung?

Nach einem ereignisreichen Rennwochenende in Austin macht die Formel 1 schon am kommenden Wochenende in Mexiko-Stadt Halt. Die mexikanische Hauptstadt liegt auf knapp 2000 Metern Höhe. Die Luft ist dünn, traditionell herausfordernd für die Kühlung der Boliden.

Das Wetter verspricht Stand Anfang der Woche Stabilität und angenehm warme Temperaturen. Höchsttempertaren zwischen 25 und 26 Grad Celsius, Sonne und phasenweise eine leichte Bewölkung sind angesagt, kein Regen.

In Österreich überträgt ServusTV das gesamte Rennwochenende, der ORF bringt am Sonntagabend Highlights. In der Schweiz teilen sich SRF info und SRF zwei Qualifying und Rennen. In Deutschland ist wie gewohnt Sky auf Sendung.

Achtung, knifflig: Weil in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Mitteleuropa die Uhren auf Winterzeit umgestellt werden, ist das Rennen um 21 Uhr. Fürs Qualifying und FP2 heißt es aber noch: lange aufbleiben. Die Quali beginnt bei uns um 23 Uhr, das zweite Training sogar erst um Mitternacht. Mexiko hat die Winterzeit-Umstellung abgeschafft, daher rücken wir in Europa in der Nacht zum Sonntag eine Stunde näher an Mexiko-Stadt ran.

Die Zeitumstellung führt übrigens zu der Kuriosität, dass bei Sky über Nacht um 2.30 Uhr eine Wiederholung des Qualifyings beginnt, aber um 3 Uhr, also nominell nur eine halbe Stunde später, bereits eine Sendung zur Ferrari Challenge Europe startet. Wir haben die kompletten TV-Zeiten für Sie hier gesammelt.

