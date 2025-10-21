Nico Hülkenberg zu Max Verstappen: «Er ist der Boss»
Max Verstappen und Nico Hülkenberg
Geht die atemberaubende Aufholjagd von Max Verstappen in Mexiko weiter? Zur Erinnerung: Das sind die Ergebnisse des Red Bull Racing-Stars, seit die Formel 1 aus der Sommerpause gekommen ist.
Niederlande-GP: Startplatz 3, Zweiter
Italien-GP: Pole-Position, Sieg
Aserbaidschan-GP: Pole-Position, Sieg
Singapur-GP: Startplatz 2, Zweiter
USA-Sprint: Pole-Position, Sieg
USA-GP: Pole-Position, Sieg
Was sagt die Statistik über die Erfolgsaussichten des 28-jährigen Niederländers im Autódromo Hermanos Rodríguez von Mexiko-Stadt?
2015 mit Toro Rosso: Startplatz 8, Neunter
2016 mit Red Bull Racing: Startplatz 3, Vierter
2017 mit Red Bull Racing: Startplatz 2, Sieger
2018 mit Red Bull Racing: Startplatz 2, Sieger
2019 mit Red Bull Racing: Startplatz 4, Sechster
2020: kein Mexiko-GP
2021 mit Red Bull Racing: Startplatz 3, Sieg
2022 mit Red Bull Racing: Pole-Position, Sieg
2023 mit Red Bull Racing: Startplatz 3, Sieg
2024 mit Red Bull Racing: Startplatz 2, Sechster
Alles in allem also eine Zwischenbilanz, die selbst für die Verhältnisse von Max Verstappen überdurchschnittlich gut ist. Und da der Niederländer derzeit in absoluter Top-Form agiert, ist mit ihm auch in Mexiko-Stadt zu rechnen.
Sauber-Fahrer Nico Hülkenberg lobt: «Es ist unglaublich, was Max derzeit mit Red Bull Racing leistet. Er zeigt ein ums andere Mal seine Extra-Klasse und ist der Boxx, der im Moment alle beherrscht.»
USA-GP, Circuit of the Americas
01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:00,161 h
02. Lando Norris (GB), McLaren, +7,979 sec
03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,373
04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +28,536
05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,678
06. George Russell (GB), Mercedes, +33,456
07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +52,714
08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +57,249
09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:04,772 min
10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:10,001
11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:13,209
12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:14,778
13. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1:15,746
14. Alex Albon (T), Williams, +1:20,000
15. Esteban Ocon (F), Haas, +1:23,043
16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:32,808
17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde
18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1
19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1
Out
Carlos Sainz (E), Williams, Kollision
WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Piastri 346 Punkte
02. Norris 332
03. Verstappen 306
04. Russell 252
05. Leclerc 192
06. Hamilton 142
07. Antonelli 89
08. Albon 73
09. Hülkenberg 41
10. Hadjar 39
11. Sainz 38
12. Alonso 37
13. Stroll 32
14. Lawson 30
15. Ocon 28
16. Tsunoda 28
17. Gasly 20
18. Bearman 20
19. Bortoleto 18
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 678 Punkte (Weltmeister)
02. Mercedes 341
03. Ferrari 334
04. Red Bull Racing 331
05. Williams 111
06. Racing Bulls 72
07. Aston Martin 69
08. Sauber 59
09. Haas 48
10. Alpine 20