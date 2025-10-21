Nico Hülkenberg zu Max Verstappen: «Er ist der Boss»

​Max Verstappen fährt derzeit in absoluter Top-Form und will beim kommenden Mexiko-GP die Lücke zu den McLaren-Fahrern weiter verringern. Max erhält von Sauber-Fahrer Nico Hülkenberg viel Lob.

Geht die atemberaubende Aufholjagd von Max Verstappen in Mexiko weiter? Zur Erinnerung: Das sind die Ergebnisse des Red Bull Racing-Stars, seit die Formel 1 aus der Sommerpause gekommen ist.

Niederlande-GP: Startplatz 3, Zweiter

Italien-GP: Pole-Position, Sieg

Aserbaidschan-GP: Pole-Position, Sieg

Singapur-GP: Startplatz 2, Zweiter

USA-Sprint: Pole-Position, Sieg

USA-GP: Pole-Position, Sieg

Was sagt die Statistik über die Erfolgsaussichten des 28-jährigen Niederländers im Autódromo Hermanos Rodríguez von Mexiko-Stadt?



2015 mit Toro Rosso: Startplatz 8, Neunter

2016 mit Red Bull Racing: Startplatz 3, Vierter

2017 mit Red Bull Racing: Startplatz 2, Sieger

2018 mit Red Bull Racing: Startplatz 2, Sieger

2019 mit Red Bull Racing: Startplatz 4, Sechster

2020: kein Mexiko-GP

2021 mit Red Bull Racing: Startplatz 3, Sieg

2022 mit Red Bull Racing: Pole-Position, Sieg

2023 mit Red Bull Racing: Startplatz 3, Sieg

2024 mit Red Bull Racing: Startplatz 2, Sechster



Alles in allem also eine Zwischenbilanz, die selbst für die Verhältnisse von Max Verstappen überdurchschnittlich gut ist. Und da der Niederländer derzeit in absoluter Top-Form agiert, ist mit ihm auch in Mexiko-Stadt zu rechnen.



Sauber-Fahrer Nico Hülkenberg lobt: «Es ist unglaublich, was Max derzeit mit Red Bull Racing leistet. Er zeigt ein ums andere Mal seine Extra-Klasse und ist der Boxx, der im Moment alle beherrscht.»







USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:00,161 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +7,979 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,373

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +28,536

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,678

06. George Russell (GB), Mercedes, +33,456

07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +52,714

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +57,249

09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:04,772 min

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:10,001

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:13,209

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:14,778

13. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1:15,746

14. Alex Albon (T), Williams, +1:20,000

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1:23,043

16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:32,808

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Carlos Sainz (E), Williams, Kollision







WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 346 Punkte

02. Norris 332

03. Verstappen 306

04. Russell 252

05. Leclerc 192

06. Hamilton 142

07. Antonelli 89

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 28

17. Gasly 20

18. Bearman 20

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 678 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 341

03. Ferrari 334

04. Red Bull Racing 331

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Sauber 59

09. Haas 48

10. Alpine 20