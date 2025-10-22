McLaren-Teamchef: Das muss Piastri noch verbessern

WM-Leader Oscar Piastri erwischte in Austin ein schwaches Wochenende. McLaren-Teamchef Andrea Stella erklärt, was der Australier verbessern muss, um am Wochenende in Austin und im Rest der Saison stark zu sein.

Obwohl McLaren-Pilot Oscar Piastri in Austin eines seiner schlechtesten Wochenenden der Saison erlebte und viel Vorsprung im WM-Kampf einbüßte, zeigte sich der junge Australier zuversichtlich, dass die Performance-Delle in Austin nur ein Ausrutscher gewesen sei. Sein Teamchef sieht es ähnlich – und erklärt, was noch getan werden muss.

Teamchef Andrea Stella: «Das ist einer der wichtigsten Punkte, die wir überprüfen müssen, nämlich die Tatsache, dass Oscar im Qualifying und im Rennen offenbar einige Dinge nicht vollständig umsetzen konnte, nicht alle Zehntel rausholen konnte, die möglicherweise im Auto vorhanden waren. Wir überprüfen derzeit, ob wir mit dem Set-up des Autos und dem Set-up des Unterbodens vollkommen zufrieden sind, ob aus Sicht des Autos alles wie vorgesehen funktioniert, und gleichzeitig werden wir uns das Fahrverhalten ansehen.»

Das Problem für McLaren am Austin-Wochenende: Weil beide Piloten in der ersten Runde des Sprints rauscrashten, fehlten die Daten aus dem Mini-Rennen über 100 Kilometer komplett, entsprechend musste man das Auto mit weniger Informationen abstimmen und ließ etwas mehr Marge, um sicher zu gehen.

Stella: «Ich denke, wir wissen bei Oscar, dass man bei Bedingungen mit geringem Grip das Auto wirklich herausfordern muss, mit Untersteuern, Übersteuern und Blockieren. Das ist ein Bereich seines Fahrstils, in dem er sich noch verbessern kann. Nach Oscars Maßstäben wird sich das ziemlich schnell verbessern. Ich denke, wir haben im Rennen ziemlich viele Informationen erhalten, die zu den Informationen von früher am Rennwochenende hinzukommen. Wir haben schon am Morgen vor dem Rennen mit Oscar darüber gesprochen, was wir tun können, um mehr herauszuholen. Das sind Daten, aus denen man lernen kann, und Oscar wird das ziemlich schnell lernen.»

Gut für Piastri: In Mexiko steht ein Rookie-Training für McLaren an. Es ist laut aktuellem Reglement verpflichtend, dass jeder Fahrer zweimal pro Saison im FP1 für einen jungen Fahrer Platz macht. In Mexiko pausiert Lando Norris eine Session, Piastri hat in Mexiko im GP-Vorlauf alle drei Trainings, um weiter an Fahrstil und Set-up zu schleifen. Piastri muss dann allerdings in Abu Dhabi zum Saisonfinale das FP1 abgeben.

USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:00,161 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +7,979 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,373

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +28,536

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,678

06. George Russell (GB), Mercedes, +33,456

07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +52,714

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +57,249

09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:04,772 min

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:10,001

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:13,209

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:14,778

13. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1:15,746

14. Alex Albon (T), Williams, +1:20,000

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1:23,043

16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:32,808

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Carlos Sainz (E), Williams, Kollision

WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 346 Punkte

02. Norris 332

03. Verstappen 306

04. Russell 252

05. Leclerc 192

06. Hamilton 142

07. Antonelli 89

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 28

17. Gasly 20

18. Bearman 20

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 678 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 341

03. Ferrari 334

04. Red Bull Racing 331

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Sauber 59

09. Haas 48

10. Alpine 20