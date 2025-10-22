Zukunft in der Formel 1? Colton Herta zu Hitech

Colton Herta wechselt zur kommenden Saison von der IndyCar-Serie in die Formel 2, fährt dort für Hitech GP. Führt das Engagement den US-Amerikaner langfristig in die Formel 1? Dort steigt 2026 bekanntlich Cadillac ein.

IndyCar-Pilot Colton Herta kommt in die Formel 2! Der US-Amerikaner fährt kommende Saison für Hitech in der zweithöchsten Klasse der Formel-Pyramide, also dort, wo sich der Formel-1-Nachwuchs tummelt.

Der 25-jährige Herta: «Das ist eine großartige Gelegenheit, meine Skills in europäischen Rennserien zu entwickeln und mich mit einigen der besten jungen Fahrer der Welt zu messen. An denselben Wochenenden zu fahren wie die Formel 1, wird mir Erfahrung aus erster Hand über das Umfeld geben und wird mir helfen, als Teil der Cadillac-F1-Familie zu wachsen.» Bei Cadillac F1 ist er bereits als Testfahrer engagiert.

Das 2026 neu in die Formel 1 einsteigende Cadillac-Team macht kein Geheimnis daraus, dass sie als US-Team auch gerne einen US-amerikanischen Fahrer hätten. Auch dass Herta in die Formel 1 will, ist bekannt, scheiterte in der Vergangenheit aber an der Superlizenz. Diese Art Formel-1-Führerschein erhalten Fahrer, die entsprechende Erfahrung im Formelsport nachweisen können. Mit Rookie-Trainings in der Formel 1, Testsessions etc. sammelt ein Fahrer Punkte. Am einfachsten bekommt man die Superlizenz mit einer erfolgreichen Formel-2-Saison. Hertas IndyCar-Erfahrung zählte nicht für die Superlizenz.

Hitech ist eine der Top-Mannschaften der Formel 2, gehörte zuletzt mehrheitlich dem früheren Alpine-Teamchef Oliver Oakes. Laut dem britischen Unternehmensregister ist Hitech GP seit dem 10. Oktober nun aber in neuen Händen: Der in Singapur lebende Chinese Liu Guocai wird als neuer Mehrheitseigentümer gelistet.

Herta fuhr bislang für Andretti Autosport bzw. Andretti Global IndyCar, also der Unternehmung, die an der Wurzel des Cadillac-F1-Teams steht, ist Testfahrer der Formel-1-Mannschaft (Stammfahrer sind dort Sergio Perez und Valtteri Bottas). Der Plan dürfte also lauten: Formel 2 fahren, die Formel-1-Welt kennenlernen – und ab 2027 dann für Cadillac in der Formel 1 durchstarten?

