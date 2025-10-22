Mexiko-GP im TV: 9 Neue im Einsatz, 2 Le-Mans-Sieger

Neun junge Fahrer sind im ersten freien Training der Formel 1 in Mexiko im Auto, darunter einige bekannte Routiniers aus anderen Serien. Außerdem: Welche Session wann stattfindet und wo das Rennen im TV zu sehen ist.

Im ersten freien Training ist dann wie traditionell in Mexiko Rookie-Zeit! Das Reglement verpflichtet alle Teams, mindestens vier Freitagstrainings an junge Fahrer abzugeben. Das soll dem Nachwuchs mehr Chancen bieten, sich zu beweisen und an Formel-1-Autos zu gewöhnen. Bedeutet: Jeder Stammpilot (so er nicht selbst Rookie ist) muss zwei Sessions im Laufe der Saison abgeben. Als junger Fahrer oder Rookie zählt, wer nicht mehr als zwei Formel-1-GPs gefahren ist.

Bei den vielen Teams sind noch zwei Slots offen. In Mexiko sind insgesamt neun Rookies am Steuer (nur Sauber hat beide Stammpiloten im Cockpit). Das letzte Rookie-Training ist dann in Abu Dhabi. Teams lassen ihre Stammpiloten am liebsten auf Strecken beiseitetreten, die die Piloten gut kennen. Außerdem finden die Rookie-Tests an regulären Rennwochenenden statt, also wenn kein Sprint ist (denn dann gibt es nur ein Training).

Wer sind die Jungs, die am Freitag in Mexiko im Einsatz sind? Wir stellen sie vor – in WM-Reihenfolge ihrer Teams.



McLaren: Pato O’Ward

Der mexikanische IndyCar-Pilot bekommt sein Rookie-Training vor seinem Heimpublikum. Der 26-jährige O’Ward übernimmt den Boliden von Lando Norris. Schon dreimal fuhr O’Ward ein FP1 für das Team aus Woking.



Mercedes: Fred Vesti

Der junge Däne wird George Russell ersetzen. Vor zwei Jahren fuhr er ebenfalls ein FP1 in Mexiko für Mercedes. Er ist neben seinem Simulatorfahrer-Job für Mercedes auch in der IMSA-Serie unterwegs.



Ferrari: Antonio Fuoco

Der schon 29-jährige WEC-Pilot ersetzt Lewis Hamilton im FP1. Hochkarätiger Rookie: In der Formel 1 zählt er als Neuling (siehe oben) – dabei hat Fuoco bereits die legendären 24 Stunden von Le Mans gewonnen.



Red Bull Racing: Arvid Lindblad

Formel-2-Talent Arvid Lindblad bekommt in Mexiko seine zweite Ausfahrt im RB21: Schon im Juli in Silverstone durfte er ein FP1 fahren. Diese Woche ersetzt er Max Verstappen.



Williams: Luke Browning

Auch Williams schickt einen Formel-2-Piloten ins Rennen, und zwar Luke Browning. Der Brite ersetzt Carlos Sainz.



Racing Bulls: Ayumu Iwasa

Die Racing Bulls schicken Ayumu Iwasa ins Rennen, der Liam Lawson ersetzt. Für den Formel-2-Piloten ist es bereits sein vierter Einsatz.



Aston Martin: Jak Crawford

Für Jak Crawford ist das FP1 in Mexiko eine Premiere: Der Amerikaner, der hauptberuflich F2 fährt, ist bislang noch kein offizielles F1-Training gefahren. Er übernimmt von Lance Stroll.



Haas: Ryo Hirakawa

Noch ein Routinier, für den der Begriff «junger Fahrer» ein wenig skurril anmutet: Der 31-jährige Japaner gewann 2022 die 24 Stunden von Le Mans und ist zweimaliger Weltmeister in der Langstrecken-Serie WEC. Der Toyota-Pilot fuhr in Suzuka für Alpine ein Training, schloss sich danach Haas an, die eine Kooperation mit Toyota haben.



Alpine: Paul Aron

Hier schaut der Chef genau hin: Alpine-Berater Flavio Briatore will noch entscheiden, wer nächstes Jahr das Cockpit neben Pierre Gasly übernimmt. Beide Kandidaten sind im FP1 in Mexiko unterwegs: Stammfahrer Franco Colapinto und Paul Aron, der für die Session von Gasly übernimmt. Aron fuhr bereits in Silverstone für Sauber und in Monza für Alpine.

In Österreich überträgt ServusTV das gesamte Rennwochenende, der ORF bringt am Sonntagabend Highlights. In der Schweiz teilen sich SRF info und SRF zwei Qualifying und Rennen. In Deutschland ist wie gewohnt Sky auf Sendung.

Weil in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Mitteleuropa die Uhren auf Winterzeit umgestellt werden, ist das Rennen um 21 Uhr. Fürs Qualifying und FP2 heißt es aber noch: lange aufbleiben. Die Quali beginnt bei uns um 23 Uhr, das zweite Training sogar erst um Mitternacht. Mexiko hat die Winterzeit-Umstellung abgeschafft, daher rücken wir in Europa in der Nacht zum Sonntag eine Stunde näher an Mexiko-Stadt ran.

Großer Preis von Mexiko im TV:

Freitag, 24. Oktober

17.35 Sky Sport F1 – Max Verstappen: The DNA of a Champion

17.45 Sky Sport F1 – Sprint Kompakt – GP USA

18.00 Sky Sport F1 – Rennen – GP USA

20.00 Sky Sport F1 – Warm Up – Das Motorsport Spezial

20.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 1. Freies Training

20.30 1. Freies Training

22.00 Sky Sport F1 – Rennen Kompakt – GP USA

22.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

23.15 ServusTV – Beginn Übertragung 1. Freies Training

23.30 Sky Sport F1 – Sprint Kompakt – GP USA

23.45 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 2. Freies Training

00.00 ServusTV – Beginn Übertragung 2. Freies Training

00.00 2. Freies Training



Samstag, 25. Oktober

02.30 Sky Sport F1 – GP Confidential

03.00 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training

04.30 Sky Sport F1 – Wiederholung 2. Freies Training

09.00 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training

10.30 Sky Sport F1 – Wiederholung 2. Freies Training

15.00 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training

16.30 Sky Sport F1 – Wiederholung 2. Freies Training

19.00 Sky Sport F1 – Greatest Races: Jenson Button / Kanada 2011

19.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 3. Freies Training

19.30 3. Freies Training

19.35 ServusTV – 3. Freies Training (Live)

22.00 Sky Sport F1 – Top 20: Spektakuläre Abflüge

22.15 Sky Sport F1 – Top 20: Boxenstopp-Chaos

22.30 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Qualifying

22.50 ServusTV – Qualifying Vorbericht

22.55 SRF info – Beginn Übertragung Qualifying

23.00 ServusTV – Beginn Übertragung Qualifying

23.00 Qualifying (bei uns im Liveticker)

00.00 ServusTV – Analyse



Sonntag, 26. Oktober (Achtung, Zeitumstellung!)

00.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

01.00 Sky Sport F1 – Wiederholung 3. Freies Training

02.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

06.00 Sky Sport F1 – GP Confidential

06.30 Sky Sport F1 – Rennen 1989 in Mexiko City

07.15 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

09.50 Sky Sport F1 – Greatest Races: Gerhard Berger / Deutschland 1994

11.00 Sky Sport F1 – Familie ist Alles – Max Verstappen Exklusiv

11.20 Sky Sport F1 – Top 20: Spektakuläre Abflüge

12.45 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

17.15 Sky Sport F1 – Hardenacke trifft… (Gast: Sebastian Vettel)

18.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

19.30 Sky Sport F1 – Vorberichte

19.35 ServusTV – Vorbericht

20.20 SFR zwei – Beginn Übertragung Rennen

20.55 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Rennen

21.00 ServusTV – Beginn Übertragung Rennen

21.00 Großer Preis von Mexiko (bei uns im Liveticker)

22.40 ServusTV – Analyse

22.45 Sky Sport F1 – Analysen & Interviews

23.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

23.55 ORF1 – F1 Motorhome

00.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen

00.45 ORF1 – Highlights aus Mexiko