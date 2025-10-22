Wheatley (Sauber): Mit Motivationsschub nach Mexiko

Ein erfolgreicher US-Grand-Prix vergangene Woche gibt der Schweizer Sauber-Mannschaft einen «Motivationsschub». Worauf es jetzt am Wochenende beim F1-GP von Mexiko ankommt, um erneut eine gute Performance hinzulegen.

Das gute Ergebnis in Austin beim US-Grand-Prix letzte Woche hat der Schweizer Sauber-Mannschaft Motivation verpasst. Teamchef Jonathan Wheatley verriet: «Die Rückkehr in die Top-10 am vergangenen Wochenende war nach einigen schwierigen Rennen sowohl ermutigend als auch ein Motivationsschub für das Team. Austin hat einmal mehr gezeigt, wie wichtig Beständigkeit und detaillierte Planung vom ersten Training an sind.»

Der Deutsche Nico Hülkenberg, der in Austin Achter wurde und sich in der Sprint-Quali sogar Startplatz 4 gesichert hatte, aber im Sprint dann nach einem Unfall ausfiel: «Es war gut, in Austin wieder in die Punkte zu fahren, und ich bin zuversichtlich für das Rennen in Mexiko diese Woche. Nach dem guten Ergebnis vom letzten Wochenende ist es unser Ziel, diesen Schwung mitzunehmen.»

Wheatley erklärt die Besonderheiten der Strecke in Mexiko-Stadt: «Das Rennen in Mexiko stellt aufgrund der Höhenlage viele technische Herausforderungen, aber es ist auch eines der energiegeladensten Rennen des Jahres, dank der unglaublichen Leidenschaft der Fans. Wir wissen, dass unser C45 nach wie vor das Potenzial hat, im engen Mittelfeld konkurrenzfähig zu sein, aber es erfordert eine detaillierte Konzentration auf die Ausführung auf beiden Seiten der Garage, um unsere Ergebnisse zu maximieren.»

Hülki freut sich auf den Kurs, der auf gut 2000 Metern Höhe mitten in Mexico City liegt: «Dieses Rennen ist etwas Besonderes, eine echte Old-School-Strecke, die Spaß macht und von einem leidenschaftlichen Publikum umgeben ist. Die Höhenlage hier kann eine Herausforderung sein und das Fahrverhalten des Autos beeinflussen, aber wenn wir konzentriert bleiben und weiterhin unser Bestes geben, können wir hier ein weiteres starkes Wochenende erleben.»

USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:00,161 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +7,979 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,373

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +28,536

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,678

06. George Russell (GB), Mercedes, +33,456

07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +52,714

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +57,249

09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:04,772 min

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:10,001

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:13,209

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:14,778

13. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1:15,746

14. Alex Albon (T), Williams, +1:20,000

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1:23,043

16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:32,808

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Carlos Sainz (E), Williams, Kollision

WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 346 Punkte

02. Norris 332

03. Verstappen 306

04. Russell 252

05. Leclerc 192

06. Hamilton 142

07. Antonelli 89

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 28

17. Gasly 20

18. Bearman 20

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 678 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 341

03. Ferrari 334

04. Red Bull Racing 331

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Sauber 59

09. Haas 48

10. Alpine 20