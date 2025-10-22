Wolff zum Konstrukteurs-Triell: Kampf bis Abu Dhabi

Der Kampf um Team-Silber in der Formel 1 ist so eng wie lange nicht mehr. Die Konkurrenz von Red Bull Racing und Ferrari nutzte ein schwaches Mercedes-Wochenende in Austin aus. Nur zehn Punkte trennen die Kontrahenten.

Der Kampf um die Konstrukteurs-WM ist seit Singapur entschieden. Und das war eine klare Kiste: McLaren hat fast doppelt so viele Punkte wie die Verfolger, steht bereits seit September als Champion fest. Doch dahinter ist es richtig eng! Noch drei Teams haben die Chance auf den Team-Vize-WM-Titel. Nur zehn Punkte trennen derzeit die Ränge zwei bis vier.

So ist die Lage vor dem Mexiko-GP: Mercedes führt knapp mit 341 Punkten, nur sieben Punkte dahinter liegt Ferrari (334) und zehn Punkte hinter Mercedes bzw. drei Punkte hinter Ferrari liegt Red Bull Racing. Drei Teams kämpfen also noch um Platz 2. Alles ist noch möglich im Triell um Platz 2.

Während die Fans eher auf die Fahrer-WM blicken (die in der Spitze noch völlig offen ist), ist bei den Formel-1-Teams der Konstrukteurs-Titel eigentlich noch wichtiger. Denn an diesen Rängen hängen wichtige Preisgelder, die Reihenfolge der Garagen und auch zahlreiche Boni innerhalb der Teams.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff fasst die Lage zusammen: «Noch fünf Rennen. Nur zehn Punkte trennen den zweiten vom vierten Platz in der Konstrukteurswertung. Wir haben in Austin ein schwaches Ergebnis erzielt, während unsere Konkurrenten Boden gutgemacht haben. Aber wir haben die Chance, dieses Wochenende in Mexiko sofort zurückzuschlagen.»

Und er prophezeit für den weiteren Verlauf des Titelkampfes: «Es wird ein Kampf bis zur Zielflagge in Abu Dhabi sein, auf den wir uns schon sehr freuen.»

Zum jetzt anstehenden GP von Mexiko in Mexiko-Stadt sagt der Wiener: «Die Strecke stellt eine einzigartige Herausforderung dar. Die Höhenlage beansprucht die Bremsen und die Power-Unit stark, während die dünne Luft ein Set-up mit viel Abtrieb erfordert. Das Feld liegt dicht zusammen, aber wir hoffen auf eine stärkere Leistung als vor einigen Tagen in Texas.»

USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:00,161 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +7,979 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,373

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +28,536

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,678

06. George Russell (GB), Mercedes, +33,456

07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +52,714

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +57,249

09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:04,772 min

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:10,001

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:13,209

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:14,778

13. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1:15,746

14. Alex Albon (T), Williams, +1:20,000

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1:23,043

16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:32,808

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Carlos Sainz (E), Williams, Kollision

WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 346 Punkte

02. Norris 332

03. Verstappen 306

04. Russell 252

05. Leclerc 192

06. Hamilton 142

07. Antonelli 89

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 28

17. Gasly 20

18. Bearman 20

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 678 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 341

03. Ferrari 334

04. Red Bull Racing 331

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Sauber 59

09. Haas 48

10. Alpine 20