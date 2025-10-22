Wolff zum Konstrukteurs-Triell: Kampf bis Abu Dhabi
Enges Rennen auf der Strecke und in der WM-Tabelle
Der Kampf um die Konstrukteurs-WM ist seit Singapur entschieden. Und das war eine klare Kiste: McLaren hat fast doppelt so viele Punkte wie die Verfolger, steht bereits seit September als Champion fest. Doch dahinter ist es richtig eng! Noch drei Teams haben die Chance auf den Team-Vize-WM-Titel. Nur zehn Punkte trennen derzeit die Ränge zwei bis vier.
So ist die Lage vor dem Mexiko-GP: Mercedes führt knapp mit 341 Punkten, nur sieben Punkte dahinter liegt Ferrari (334) und zehn Punkte hinter Mercedes bzw. drei Punkte hinter Ferrari liegt Red Bull Racing. Drei Teams kämpfen also noch um Platz 2. Alles ist noch möglich im Triell um Platz 2.
Während die Fans eher auf die Fahrer-WM blicken (die in der Spitze noch völlig offen ist), ist bei den Formel-1-Teams der Konstrukteurs-Titel eigentlich noch wichtiger. Denn an diesen Rängen hängen wichtige Preisgelder, die Reihenfolge der Garagen und auch zahlreiche Boni innerhalb der Teams.
Mercedes-Teamchef Toto Wolff fasst die Lage zusammen: «Noch fünf Rennen. Nur zehn Punkte trennen den zweiten vom vierten Platz in der Konstrukteurswertung. Wir haben in Austin ein schwaches Ergebnis erzielt, während unsere Konkurrenten Boden gutgemacht haben. Aber wir haben die Chance, dieses Wochenende in Mexiko sofort zurückzuschlagen.»
Und er prophezeit für den weiteren Verlauf des Titelkampfes: «Es wird ein Kampf bis zur Zielflagge in Abu Dhabi sein, auf den wir uns schon sehr freuen.»
Zum jetzt anstehenden GP von Mexiko in Mexiko-Stadt sagt der Wiener: «Die Strecke stellt eine einzigartige Herausforderung dar. Die Höhenlage beansprucht die Bremsen und die Power-Unit stark, während die dünne Luft ein Set-up mit viel Abtrieb erfordert. Das Feld liegt dicht zusammen, aber wir hoffen auf eine stärkere Leistung als vor einigen Tagen in Texas.»
USA-GP, Circuit of the Americas
01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:00,161 h
02. Lando Norris (GB), McLaren, +7,979 sec
03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,373
04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +28,536
05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,678
06. George Russell (GB), Mercedes, +33,456
07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +52,714
08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +57,249
09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:04,772 min
10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:10,001
11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:13,209
12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:14,778
13. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1:15,746
14. Alex Albon (T), Williams, +1:20,000
15. Esteban Ocon (F), Haas, +1:23,043
16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:32,808
17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde
18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1
19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1
Out
Carlos Sainz (E), Williams, Kollision
WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Piastri 346 Punkte
02. Norris 332
03. Verstappen 306
04. Russell 252
05. Leclerc 192
06. Hamilton 142
07. Antonelli 89
08. Albon 73
09. Hülkenberg 41
10. Hadjar 39
11. Sainz 38
12. Alonso 37
13. Stroll 32
14. Lawson 30
15. Ocon 28
16. Tsunoda 28
17. Gasly 20
18. Bearman 20
19. Bortoleto 18
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 678 Punkte (Weltmeister)
02. Mercedes 341
03. Ferrari 334
04. Red Bull Racing 331
05. Williams 111
06. Racing Bulls 72
07. Aston Martin 69
08. Sauber 59
09. Haas 48
10. Alpine 20