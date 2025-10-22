Colapinto nach Stallorder-Zoff: «Intern besprochen»

Im teaminternen Duell um Position 17 hatte Alpine-Pilot Franco Colapinto in Austin eine Anweisung, seinen Teamkollegen Pierre Gasly nicht zu überholen, missachtet. Vor dem Grand Prix in Mexiko zeigt er jetzt Reue.

Nach dem Stallorder-Zoff beim Grand Prix der Vereinigten Staaten bei Alpine rudert nun Franco Colapinto zurück. Vor dem Rennen in Mexiko zeigt sich der argentinische Fahrer reumütig, erkennt an: Anweisungen vom Kommandostand müssen befolgt werden.

Was war passiert? Kurz vor Ende des US-Grand-Prix in Austin machte Franco Colapinto Anstalten (zu dem Zeitpunkt an Position 18), seinen Teamkollegen Pierre Gasly (an Rang 17) zu überholen. Der Argentinier wurde jedoch von seinem Team angewiesen, die Positionen zu halten, also nicht an seinem Teamkollegen vorbeizuziehen.

Begründet wurde das damit, Sprit zu sparen. Colapinto hat trotzdem überholt. Gasly fiel am Ende noch hinter Sauber-Pilot Gabriel Bortoleto zurück, wurde 19. und damit Letzter. Die Anweisung hatte für Irritationen gesorgt – um Punkte ging es ja schließlich bei beiden Fahrern um Längen nicht (die gibt’s ab Platz 10). Alpine-Teamchef Steve Nielsen hatte nach dem Rennen seine «Enttäuschung» über das Verhalten von Colapinto geäußert, betont, dass Anweisungen des Teams zu befolgen seien.

In der von seinem Team veröffentlichten Vorschau auf den Mexiko-GP wird Colapinto nun zitiert: «Die Situation im Team am Sonntag wurde intern besprochen, und es ist klar, dass die Anweisungen des Teams unter allen Umständen befolgt werden müssen. Wir stehen alle zusammen und arbeiten alle auf dasselbe Ziel hin, nämlich mit jeder Trainingseinheit und jedem Rennwochenende besser zu werden.»

Im ersten freien Training in Mexiko bekommt Colapinto einen ungewöhnlichen Kollegen an die Seite gestellt: Paul Aron fährt einen Rookie-Test für Alpine, ersetzt in der ersten Session des Wochenende Gasly. Brisant: Alpine-Sonderberater Flavio Briatore hatte bereits klargemacht, dass Aron und Colapinto Konkurrenten um den zweiten Alpine-Sitz neben Gasly fürs nächste Jahr sind. 60 Minuten sind sie am Freitag dann gemeinsam auf der Piste.

USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:00,161 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +7,979 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,373

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +28,536

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,678

06. George Russell (GB), Mercedes, +33,456

07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +52,714

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +57,249

09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:04,772 min

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:10,001

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:13,209

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:14,778

13. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1:15,746

14. Alex Albon (T), Williams, +1:20,000

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1:23,043

16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:32,808

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Carlos Sainz (E), Williams, Kollision

WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 346 Punkte

02. Norris 332

03. Verstappen 306

04. Russell 252

05. Leclerc 192

06. Hamilton 142

07. Antonelli 89

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 28

17. Gasly 20

18. Bearman 20

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 678 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 341

03. Ferrari 334

04. Red Bull Racing 331

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Sauber 59

09. Haas 48

10. Alpine 20